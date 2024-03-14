Yabancı yatırımcı 4 haftadır hissede satıcılı

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse satışı 4. haftada da sürerken yabancının tahvil satış da devam etti. Yabancı 293 milyon dolarlık hisse, 259,5 milyon dolarlık da tahvil sattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:28
Yabancı yatırımcı 4 haftadır hissede satıcılı
Abone Ol google-news

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Mart haftasında 292,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Yabancının hisse satışı dördüncü haftada da devam ederken toplam dört haftada satış miktarı 500 milyon dolar olarak izlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 259,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 10,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 4,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 6,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 587,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 411,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 741,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 678,6 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 101,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.


hisse haberleri hisse senedi haberleri borsa haberleri Borsa İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Borsa yatırımcısı dikkat! Beş hisseye tedbir

Borsa yatırımcısı dikkat! Beş hisseye tedbir
Eşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan erkeğin cezası belli oldu

Eşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan erkeğin cezası belli oldu
Antalya'da deprem! Çevre illerde hissedildi

Antalya'da deprem! Çevre illerde hissedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'ndan 'burs' açıklaması: 'Yayın yasağı getirmişler, naklen buradan anlatıyorum'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'burs' açıklaması: 'Yayın yasağı getirmişler, naklen buradan anlatıyorum'
Günlük burç yorumları: 15 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 15 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor

Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor
Şırnak’ta şehit olan Fırat Der için tören düzenlendi

Şırnak’ta şehit olan Fırat Der için tören düzenlendi
Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’

Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’
10 yıllık Şampiyonlar Ligi kehaneti gerçekleşti!

10 yıllık Şampiyonlar Ligi kehaneti gerçekleşti!
Borsa İstanbul'da sert düşüş: Akbank devre kesti

Borsa İstanbul'da sert düşüş: Akbank devre kesti
Son Dakika… konya’da askeri eğitim uçağı düştü!

Son Dakika… konya’da askeri eğitim uçağı düştü!