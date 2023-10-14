Bu hafta yatırım araçları performansı: Altın ve dolar yükseldi!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 12:07

Güncelleme: 14.10.2023 - 12:10

Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,76 kayıpla 7.466,16 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,98 azalışla 9.512,07 puana, Mali Endeks yüzde 5,38 azalarak 8.240,34 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,77 değer kaybıyla 13.275,29 puana düştü.

EN ÇOK PRİM YAPAN HISSE BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,52 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret oldu. Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret'i yüzde 27,48 ile Konya Çimento, yüzde 15,78 ile Bursa Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 17,55 ile Europen Endüstri, yüzde 15,00 ile Mia Teknoloji Enerji, yüzde 14,96 ile Global Yatırım Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 371 milyar 1 milyon lirayla Koç Holding, 308 milyar 800 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 306 milyar 636 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,42 değer kazancıyla 1.713 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11.508 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,69 değer kazanarak 27,8110 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,69 yükselişle 29,2300 lira oldu.

Geçen hafta 33,6340 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,68 artarak 33,8620 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,86 kazançla 30,8400 liradan alıcı buldu.