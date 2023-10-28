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Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,61, dolar/TL yüzde 0,65, Euro/TL yüzde 0,73 ve altının gram satış fiyatı yüzde 0,34 değer kazandı.

AA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 09:19
Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
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BIST 100 endeksi, en düşük 7.384,45 ve en yüksek 8.084,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,61 değer kazanarak 7.706,41 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 0,34 artışla 1.797 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,32 kazançla 12.073 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Geçen hafta sonu 2.946 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.958 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,65 değer kazancıyla 28,1890 liraya, Euro da yüzde 0,73 kazançla 29,8530 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,15 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,65 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.


borsa Borsa İstanbul Euro/dolar

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