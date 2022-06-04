Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

04 Haziran 2022 Cumartesi, 11:02

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6.66, altının gram satış fiyatı yüzde 1.65, dolar/TL yüzde 1.37, Euro/TL yüzde 1.23 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.466,70, en yüksek 2.623,17 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6.66 artarak 2.601,25 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.65 kazanımla 982.80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.67 artışla 6.585 liraya yükseldi.

EURO VE DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Geçen hafta sonu 1.585 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.611 liraya çıktı.

Bu hafta dolar yüzde 1.37 değer kazanarak 16.5250 liraya, Euro da yüzde 1.23 artışla 17,7180 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1.81 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2.25 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5.29 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.