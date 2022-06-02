'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan açıkladı: Borsa İstanbul bir süredir aralıksız rekor tazeliyordu

02 Haziran 2022 Perşembe, 19:07

Borsa İstanbul bir süredir aralıksız rekor tazelerken yurttaşlar borsanın iyi bir yatırım aracı olup olmadığını, bu rekor seviyelerin kazançlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. TL'nin her geçen gün kur ve enflasyon karşısında erimesi yurttaşları borsa, altın, döviz kurları gibi farklı yatırım araçlarına itiyor.

'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan borsadaki rekor seviyelerin ne anlama geldiğini ve borsaya yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yurttaşların soru işaretlerini gidermek adına Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

"DOLAR BAZINDA DEĞER KAYBETTİ"

Yurttaşların TL'nin değer kaybetmesiyle paralarını korumak amacıyla herhangi bir yatırım aracına yöneldiğine değinen Ayan, aslında borsanın dolar bazında bir değer kazanmadığına değindi.

Altın ve dövize yatırım yapmak istemeyen yurttaşların borsayı tercih ettiğini söyleyen Ayan, borsanın TL bazında değer kazandığını fakat dolar bazında bakıldığında yükselen kurlar sebebi ile değer kaybettiğini ifade etti.

Ayan bu durumu şu sözlerle anlattı:

"Dolar bazında endekse baktığımızda endeks bugün 2593 puanda yani dolar bazında 157 puanda. Meşhur 20 Aralık gecesine baktığımızda ise borsa endeksi dolar bazında 172'ymiş. Esasında dolar bazındaki değerlere baktığımızda yüzde 10'a yakın değer kaybı var."

"DEĞER KAZANAN BİR ŞEY YOK TL DEĞER KAYBEDİYOR"

Borsayı dolar bazında incelediğimizde TL'nin döviz kurları karşısındaki değer kaybının İstanbul Borsa'da da görüldüğüne değinen Ayan,"TL o kadar perişan durumdaki borsa Türk Lirası bazında prim yapmış oluyor fakat kur bazında değer kaybediyor" açıklamasında bulundu.

Enflasyona karşı paralarını korumak isteyen yurttaşların borsaya girme amacı enflasyona karşı bir tedbir almak olurken yurttaşların bazılarının hisseler bazında aradıklarını bulduklarını ifade eden Ayan, "Enflasyon için hiçbir şey yapmıyorlar. Böyle gittiği sürece Türk Lirası hariç her şey değer kazanacak. Hisseler enflasyon bazında ya da dolar bazında değer kazanamıyor. Değer kazanan bir şey yok TL değer kaybediyor" dedi.

YAPAY BİR KAZANÇ MI?

Ayan'a "Borsa bugünlerde art arda rekor seviyelere ulaşıyor fakat enflasyon sebepli dolar bazında değer kaybediyor. Bu durum borsada yapay bir kazanç mı oluşturuyor?" diye sorduğumuzda ise şu yanıtı verdi:

"Hisse bazında bunu söyleyemeyiz. Hisse bazında yükselen hisseler de var ama genel baktığımızda enflasyonla ilgili bir yükseliş görüyoruz. Şu an herkesin yapması gereken şey enflasyona karşı kendini korumasıdır."