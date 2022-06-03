Piyasalarda haftanın son günü: Dolar ne kadar oldu? (3 Haziran Cuma)

03 Haziran 2022 Cuma, 09:17

TL mayıs ayında üç hafta içinde neredeyse yüzde 10 değer kaybederek Aralık'taki kur krizden bu yana ilk defa 16.5 seviyesine yaklaştıktan sonra bu seviyelerde daha yatay bir seyre geçti.

Dolar/TL 20 Aralık'tan sonra ilk kez 16.4950 seviyesini bu hafta görse de, TL hafta boyunca genel olarak yatay bir seyir izledi. Dolar/TL bu sabah saat 08.53'te 16.4805/16.4850 seviyesinden işlem gördü. CDS 730 civarındaki tarihi rekorların sınırlı altında ancak 700 baz puanın üzerindeki seyrini sürdürüyor.

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYONU AÇIKLAYACAK

İç gündemde bugün TÜİK tarafından 10.00'da açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi takip edilecek. Dış gündemde ise Avrupa PMI verileri, ABD'de ise 15.30'da açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik yakından izlenecek.

TCMB'nin geçen hafta politika faizini sabit tuttuğu toplantının dün yayımladığı özetlerinde teminat, likidite, makroihtiyati tedbirler alınacağına yönelik sinyal yeniden verildi.

TCMB faiz artışı sinyali vermedi ve liralaşma stratejisine devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda politika araçlarında TL mevduatı desteklemesi, APİ teminatta TL varlıkların artırılması, swap azaltılması ve rezerv güçlendirilmesine odaklanılacak.

Bu kapsamda likidite teminat için 3 ay vadeli repo, swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının DİBS sepetinde ya da oranında olası değişiklikler izleniyor. İlave makro tedbirler için ise yeni başlatılan kredilere zorunlu karşılık uygulamasında selektif krediler dışında yapılacak olası değişiklikler takipte.

ENFLASYON SORUNU BÜYÜYOR

İTO tarafından bu hafta açıklanan verilere göre İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5.84 artarken, yıllık artış oranı yüzde 87.35'e çıktı.

İstanbul enflasyon verisinin enflasyonda henüz tepe noktasının görülmediğini göstermesinin ardından piyasa bugün TÜİK tarafından açıklanacak verileri izleyecek.

ENFLASYON YÜZDE 75'İN ÜSTÜNDE BEKLENİYOR

Reuters anketine göre enflasyonun mayıs ayında 24 yılın zirvesi olan yüzde 76.55'e ulaşması bekleniyor. Ankette yıl sonu tahmini ise bir önceki ay gerçekleştirilen anketten 11.5 puan daha yükselerek yüzde 63.5 seviyesine ulaştı.

Öte yandan Haziran başından geçerli elektrik ve doğalgaza yapılan zamların da TÜFE'ye ilk etkisi yaklaşık 85 baz puan olacak. Ancak zamların konut dışında da gerçekleşecek olması ve ikincil etkilerle TÜFE'ye yansıma ilk etkinin üzerinde olacak.

Reuters anketlerindeki beklentiler her geçen gün enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyelerde kalacağına yönelik revize edilmeye devam ediliyor.

Öte yandan NATO kapsamındaki gelişmeler, Türkiye'nin batı ile ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, Suudi Arabistan yöneticilerinin Türkiye ziyareti takip edilen diğer gündem maddeleri arasında yer alıyor.