Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.41 gerilerken, altının gram satış fiyatı yüzde 0.1 dolar/TL yüzde 0.05, Euro/TL yüzde 1.17 değer kazandı.

AA
28 Ekim 2022 Cuma, 14:55
Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
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BIST 100 endeksi, en düşük 3.877,55, en yüksek ise 4.015,62 puanla rekor seviyeyi gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1.41 azalarak 3.878,98 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,1 değer kazanarak 987 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,1 artışla 6.613 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.617 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.620 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0.05 değer kazanarak 18.6150 liraya, Euro da yüzde 1.17 artarak 18.5440 liraya yükseldi.


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