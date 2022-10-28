Altın yükselişte: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (28 Ekim 2022)

28 Ekim 2022 Cuma, 10:28

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 989 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 994 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 989 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.632 lira, Cumhuriyet altını da 6.670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.653 dolardan işlem görüyor.

PARA POLİTİKALARINA İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER OYNAKLIĞA NEDEN OLUYOR

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın eksi yönde artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana çıktığını anımsatan analistler, gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına çevrildiğini dile getirdi.

Analistler, Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal verildiğini kaydetti.

Bugün yurt içi piyasaların öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatile gireceğini, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.