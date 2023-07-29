Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:33

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:35

Endeks, hafta içinde en düşük 6.538,29 puanı, en yüksek 7.096,99 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,83 kazançla 6.432,66 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,29 artışla 7.555,58 puana, Mali Endeks yüzde 7,46 primle 6.734,01 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 4,86 değer kazancıyla 11.068,89 puana yükseldi.

GSD HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 41,56 ile GSD Holding oldu. GSD Holding'i, yüzde 37,14 ile İpek Doğal Enerji, yüzde 26,16 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 17,23 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım, yüzde 9,22 ile Çan2 Termik, yüzde 4,75 ile Girişim Elektrik Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 340 milyar 317 milyon lirayla Koç Holding, 335 milyar 820 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 324 milyar 300 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN DÜŞERKEN, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,12 azalışla 1.698 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,14 azalışla 11 bin 259 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,07 değer kazanarak 26,9540 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,62 azalışla 29,7540 lira oldu.

Geçen hafta 34,6940 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,20 artarak 34,7640 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,45 azalışla 31,1910 liradan alıcı buldu.