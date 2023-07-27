'Merkez' kararının ardından... Ekonomist Hayri Kozanoğlu yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin 2023 yıl sonu tahminini yüzde 22.3'ten yüzde 58'e çıkardığını açıkladı. Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu 'olan emekliye oldu' diyerek yıl sonu dolar tahminini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:54
'Merkez' kararının ardından... Ekonomist Hayri Kozanoğlu yıl sonu dolar tahminini açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’e, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33’e yükseltti. Banka önceki toplantıda 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3, 2024 tahminini ise yüzde 8.8 olarak açıklamıştı.

2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27.9’dan yüzde 61.5’e çıktı.

Söz konusu enflasyon tahminine ilişkin Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Ekonomist Alaattin Aktaş ve Prof. Dr. Veysel Ulusoy sosyal medya hesabı üzerinden yorumda bulundu.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Olan emekliye oldu yüzde 25 zamma talim", diyerek yıl sonu dolar tahminini paylaştı.

 

Ekonomist Alaattin Aktaş şunları söyledi:

"Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ne dedi:

'İstikrar döneminin başlangıcı olarak 2025 yılı sonrasını görüyoruz.' Ah Nebati ah! Bu sefer altı ay da değil; bir uyusak uyansak da 2025 sonrasına geliversek! Hadi şimdilik dağılalım!

2025 sonrasında görüşürüz..."

 

Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise, "2023 yılı enflasyon oranı hedefindeki sapma %160. Resmi verilere göre..." ifadelerini kullandı.


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