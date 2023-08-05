Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:18

Güncelleme: 05.08.2023 - 11:19

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,72 kazançla 7.400,57 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.113,31 puanı, en yüksek 7.427,10 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,73 kazançla 6.800,97 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,09 artışla 7.864,54 puana, Mali Endeks yüzde 4,30 primle 7.023,82 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 5,01 değer kazancıyla 11.623,80 puana yükseldi.

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 39,93 ile Smart Güneş Teknolojileri oldu. Smart Güneş Teknolojilerini, yüzde 39,11 ile İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 31,38 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,33 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım, yüzde 5,46 ile Bera Holding, yüzde 4,10 ile Vestel Elektronik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 343 milyar 344 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 576 milyon lirayla Sasa Polyester ve 336 milyar 260 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN DÜŞERKEN, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,67 azalışla 1.686,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 11 bin 180 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,04 değer kazanarak 26,9650 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,16 azalışla 29,7070 lira oldu.

Geçen hafta 34,7640 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,55 azalarak 34,5730 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,43 azalışla 31,0570 liradan alıcı buldu.