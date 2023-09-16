Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:17

Güncelleme: 16.09.2023 - 12:18

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,36 kayıpla 7.961,98 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.797,06, en yüksek 8.403,81 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,29 kayıpla 7.370,75 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,91 azalışla 8.782,24 puana, Mali Endeks yüzde 4,73 azalarak 7.875,01 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,15 değer kaybıyla 12.951,40 puana geriledi.

ŞEKERBANK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,15 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı yüzde 9,77 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 8,29 ile Galata Wind Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,09 ile Tukaş, yüzde 13,02 ile Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 12,98 ile Kimteks Poliuretan şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 345 milyar 896 milyon lirayla Koç Holding, 313 milyar 398 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 306 milyar 449 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,60 artışla 1.672 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 kazançla 11.088 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,48 değer kazanarak 26,9790 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,02 yükselişle 28,8210 lira oldu.

Geçen hafta 33,5460 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 azalarak 33,5320 liraya indi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,02 kayıpla 30,1770 liradan alıcı buldu.