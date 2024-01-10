Bu ilçede 400 gram ekmek hala 1 lira
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 5 yıllık faaliyetlerini anlattı. Tanır, Türkiye'nin en ucuz ekmeğinin Kestel ilçesinde satılmasından kentsel dönüşüme kadar birçok çalışmayı gazetecilerle paylaştı.
Bursa'nın Kestel ilçesi Belediye Başkanı Önder Tanır, 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle Merinos Göl Park’ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.
2019 yılında göreve geldiklerinde 400 gram ekmeğin 1,25 liradan satıldığını ve kendilerinin 1 liraya düşürdüğünü belirten Başkan Tanır, "Artan ham madde fiyatlarına rağmen, bu dönem ekmeği 1 liradan satacağımızı söyledik. Şu an 400 gram ekmeği 1 TL’den hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Bin 50 dönüm arazi üzerine kendi ekmiş olduğumuz yerli ve milli tohumlar ile unumuzu ve ekmeğimizi üretiyor, bu ekmekle 2 bin ailemizin ayda 2 milyon lira, yıllık ise 24 milyon lira, bütçelerine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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