Bu yıl annelere alınacak hediyelerde küçük ev aletleri ve cep telefonları öne çıkıyor

Yayınlanma: 11.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2024 - 04:00

Bu Anneler Günü’nde annelerine ne hediye alacağına hâlâ karar veremeyenlerin imdadına teknolojik ürünler yetişiyor. Bu ürünler, annelerin günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve eğlenceli hale getirmek için de güzel seçenekler sunuyor. IdeaSoft Üst Yöneticisi (CEO) ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, yaklaşan Anneler Günü’nün e-ticaret hacmine yaklaşık 50 milyar TL’lik katkı sağlayacağını, ortalama sepet tutarının ise 2 bin 500 TL’ye ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Öne çıkan sektörler ise küçük ev aletleri, cep telefonu, tablet, kozmetik, giyim, ayakkabı, çanta ve mücevherat.

TAKSİT OLANAĞI ÇOK

Birçok teknoloji firması ve e-ticaret sitesi Anneler Günü’ne özel kampanyalar da düzenliyor. Hepsiburada’nın “Anneler Günü’ne Özel 1 Numaralı Hediyeler” kampanyasıyla binlerce hediye, peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla kullanıcıları bekliyor. Teknosa, Anneler Günü’ne özel başlattığı kampanyalarıyla teknolojik ihtiyaçları pratik ve şık çözümlerle karşılamak isteyenler için her bütçeye uygun alışverişin adresi olmaya devam ediyor. Küçük ev aletlerinde cazip fiyatlar sunan Teknosa, 15 Mayıs tarihine kadar sürecek kampanya başlattı. MediaMarkt’ın Anneler Günü’ne özel düzenlediği kampanya yarına kadar sürecek. Kampanya kapsamında saç şekillendirici, akıllı saat, robot süpürgelere özel avantajlar var. Samsung, Anneler Gününe özel yeni AI özelliklerine sahip Galaxy S23 serisinden telefon alanlara Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Watch6 44mm ürünlerinde indirim imkânları sunuyor. Vodafone Türkiye, Vodafone FLEX ile “Seç Seç Al” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında seçili akıllı teknoloji ürünlerinde indirim yapıyor. Büyüklerimizin teknolojiye ilgileri her geçen gün artarken annelere alınabilecek teknolojik hediye seçenekleri de şöyle:

AKILLI TELEFONLAR:

Son dönemlerde büyüklerimiz de sosyal medyada anılarını paylaşmaya, fotoğraflar çekerek anılarını ölümsüzleştirmeye, kendi yaşıtları ile görüntülü görüşmeler yaparak sosyalleşmeye başladılar. Haliyle akıllı telefonlara olan ihtiyaçları da hiç olmadığı kadar fazla.

AKILLI SAAT VE BİLEKLİKLER:

Annelerimiz her zaman telefonlarını ortam içerisinde yanında taşımıyorlar haliyle gelen aramaları, mesajları ve bildirimleri kaçırabiliyorlar. Acil bir durum olduğunda onlara ulaşmanın daha kolay olabilmesi için akıllı saatler ve bileklikler bu konuda büyük önem arz ediyor.

ROBOTLARA DİKKAT

KÜÇÜK MUTFAK ALETLERİ:

Birçok farklı mutfak araç gereçleri de Anneler Günü hediyelerindeki en iyi seçeneklerden birisi olabilir. Bunlardan bazıları son dönemde popüler olan airfreyrler, su arıtma sürahisi ve kahve makineleri olabilir.

ROBOT VE DİKEY SÜPÜRGELER:

Hem kablo zahmetinden annenizi kurtaracak hem daha esnek hareket ederek temizliğin getireceği yorgunluğu da azaltacak. Bu cihazların halı, koltuk, sert yüzey, yumuşak yüzey temizleme gibi özellikleri de var.

AKILLI FITNESS CİHAZLARI:

Bu tür cihazlar, annenizin sağlık hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak ve fiziksel aktivitelerini takip etmelerine olanak sağlayacak. Akıllı bileklikler, akıllı tartılar ve akıllı fitness bileklikleri gibi birçok seçenek mevcut.



YAPAY ZEKÂ ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ARTIRACAK



Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre yapay zekâ ve kripto para teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2026 yılına kadar 2 katına çıkması öngörülüyor. 2022 yılında 460 teravatsaat olan veri merkezlerinin enerji tüketiminin, 2026 yılında 1000 teravatsaate yükselmesi bekleniyor. Analistlere göre yapay zekâ destekli teknolojiler için kullanılacak enerjinin çok büyük bir bölümü gelecek 10 yıl içinde doğalgaz kaynaklı karşılanacak.



183.1 MİLYON KİŞİ TELEFONUNU TAŞIDI



Telefon numarası taşıma sayısı, Mayıs 2024 itibarıyla mobil hatlarda 180.5 milyon, sabit hatlarda 2.6 milyon olmak üzere 183.1 milyonu buldu. Böylece taşınan numara sayısı, 85 milyon 372 bin olan ülke nüfusunun 2 katının üstüne çıktı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verilerine göre ülkede geçen yılın sonu itibarıyla 92.2 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor. Numara taşıma hizmetinin başlangıcından geçen yılın sonuna kadar da 177 milyon 388 bin 719 numara taşındı.

