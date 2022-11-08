Buğday fiyatlarında yükseliş
Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de kış hasadında ürün kalitesinin on yıllardır görülen en düşük seviyede devam etmesiyle oluşan arz endişelerinin fiyatlara destek sağlamasıyla yükseldi.
Buğday fiyatları ABD kış hasadına ilişkin endişelerle yükselirken soya fasulyesi ise geriledi.
Başlıca buğday ihracatçıları olan Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da bu bölgedeki buğday ihracatlarında kesintilere neden olmaya devam ediyor.
Soya fasulyesi fiyatları gerilerken mısır fiyatları işlemcilerin ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayımlanan haftalık arz-talep raporları öncesinde pozisyon almasıyla büyük oranda yatay seyretti.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün keskin düşüşle kapanmasının ardından bugün yüzde 0,1 yükselerek 8,46 dolar/bushel, yani 310,9 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Soya fasulyesi yüzde 0,2 gerileyerek 14,47 dolar/bushel yani 531,7 dolar/ton seviyesine geriledi.
Mısır 6,75 dolar/bushel yani 265,7 dolar/ton seviyesinde büyük oranda yatay seyretti.
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