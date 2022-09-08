Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:37

Avrupa Merkez Bankası (ECB) artan enflasyon, potansiyel enerji krizi ve Euro'daki değer kaybının gölgesinde bugün 15.15'te merakla beklenen faiz kararını açıklayacak.

ECB en son temmuz ayı toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek, yüzde 0 düzeyinde bulunan refinansman faizini yüzde 0.50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 0.25'ten yüzde 0.75'e ve mevduat için ödenen faiz oranını yüzde eksi 0.50'den yüzde 0'a yükseltmişti.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Temmuzdaki kararla 8 yıl süren negatif faiz dönemi de son buldu.

Temmuzdaki 50 baz puanlık artırımın ardından piyasalar ECB'nin bugün enflasyona karşı faiz yükseltmesini bekliyor.

Euro bölgesinde temmuz ayında yüzde 8.9 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 9'luk beklentiye karşın yüzde 9.1'e yükselerek rekor kırdı. Enflasyonun önümüzdeki aylarda çift hanelere yükseleceği öngörülüyor. Bu öngörünün önemli nedenlerinden birisi tabii Rusya ile yaşanan enerji krizi. Son olarak AB Komisyonu ülkelere Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını tavsiye ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'tavan fiyat' uygulayan ülkelere petrol ve doğalgaz satmayacaklarını açıkladı. Rusya halihazırda 'sızıntı' nedeniyle Kuzey Akım boru hattından Avrupa'ya gaz akışını kesmiş durumda.

Goldman Sachs ağustos ayı enflasyon verisinin ardından yaptığı değerlendirmede ECB'den eylül toplantısında 75 baz puanlık artırım beklediğini açıklamıştı. Değerlendirmede "Beklenenden yüksek enflasyon verisi, yapılan şahin açıklamalar sebebiyle Kurul'un 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

JACKSON HOLE TOPLANTISINDA 75 BAZ PUANLIK POTANSİYEL BİR ARTIŞ



ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Jackson Hole toplantısında 75 baz puanlık potansiyel bir artış beklentilerini besleyen oldukça şahin yorumlar olduğunu vurguladı.

Güvercinlerin son zamanlarda nispeten sessiz olduğunu belirten Houte, bunun da ECB Yönetim Konseyinin genel görüşünün daha agresif bir duruşa ihtiyaç olduğu izlenimini verebileceğini ifade etti.

RESESYONA KARŞI DAHA AZ DUYARLI OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Benzer şekilde Deutsche Bank Başekonomisti Mark Wall da yayımladığı araştırma notunda "ECB yetkililerinin son yorumları, Bankanın resesyona karşı daha az duyarlı olacağını gösteriyor. Artırım döngüsünün sonundaki faiz oranı tahminimizi 50 baz puan artırarak yüzde 2.5'e çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunların yanında Bank of America, JP Morgan ve BNP Paribas gibi kuruluşlar da aynı şekilde ECB'den eylülde 75 baz puanlık artırım beklediklerini bildirdi.

Eğer bu beklenti gerçekleşirse 1998 yılında kurulan ECB tarihinde ilk kez tek seferde bu büyüklükte bir faiz artırım kararı almış olacak.

BORSA İSTANBUL REKORLARA DEVAM EDİYOR

Yurt içinde, Borsa İstanbul pay piyasası rekorlara dün de devam etti.

Dün, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 kazançla 3.402,81 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,2271’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2310 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB’nin faiz kararı ile Lagarde ve Powell’ın konuşmalarının yanı sıra ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.420 ve 3.440 seviyelerinin direnç, 3.330 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1'E ÇIKTI

Temmuz ayındaki faiz toplantısından 1 hafta önce Euro/dolar 1'in altına düşmüş, ardından ECB'nin 25 değil 50 baz puanlık artırımına gideceğine dair kulis haberlerin etkisiyle parite yeniden 1'in üzerine çıkmıştı. Bugünkü faiz kararı öncesi hafta içinde Euro/dolar 20 yılın ardından ilk kez 0.99'un altını gördü. Ancak bu sabah itibarıyla önce 0.9990'a, ardından 1'e yükseldi.