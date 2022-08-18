ECB: 'Enflasyon beklentisi iyileşmedi'

18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:23

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun giderek kalıcı hale geleceği endişeleriyle geçen ay 50 baz puan faiz artırımına giderek yatırımcıları şaşırtmıştı, şimdi ise enflasyon iki basamaklı alana doğru yaklaşıyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ İYİLEŞMİYOR



ECB piyasa operasyonlarından sorumlu yetkilisi Schnabel, faiz artırımının enflasyon beklentisini iyileştirmediğini ve resesyonun dahi fiyat baskılarını hafifletmeye yetmeyeceğini söyledi.

"Temmuz ayında enflasyon görünümüne dair endişe duyduğumuz için 50 baz puan faiz artırdık," diyen Schnabel şöyle devam etti: "Temmuz'daki endişelerimiz giderilmedi... Görünümün ciddi olarak değiştiğini düşünmüyorum."

DAHA BÜYÜK BİR ARTIRIM OLABİLİR



ECB'nin temmuz ayındaki toplantısında faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken politika yapıcılar 25 ile 50 baz puan arasında fikir ayrılığı yaşıyor. Schnabel'in yorumları, daha büyük bir artırımı destekleyeceğine işaret etti.

Enflasyon baskısının arttığı son birkaç haftada piyasalar faiz artırımı olasılığına ağırlık verirken Eylül için 55 baz puan, yıl sonuna kadar ise 118 baz puan faiz artırımı fiyatlıyor.