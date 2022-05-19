Bulaşık yıkama ürünlerine de zam
Çay, kahve, yumurta mutfak tüpü derken bir zam da bulaşık yıkama tabletlerine geldi.
Yurttaş ekonomik krizle boğuşurken hafta başından bu yana gıda akaryakıt, giyim gibi birçok ürüne zam geldi.
Benzin hafta başından bu yana gelen zamlarla birlikte 23 TL'yi aşarken şeker ve kahveye ise yüzde 21 oranında fiyat artışı yaşandı.
ZAM ÜSTÜNE ZAM
Son olarak bugün bulaşık yıkama ürünlerine de zam geldi. 50 kapsüllü ürün 88.73 TL iken yüzde 38.51 ile 122,90 TL'den satılmaya başlandı. 45 tabletli ürün ise 72 TL iken yüzde 38.74 oranında zamla 99.90 TL'ye çıkıldı. 35'li tablet ise 54.90 TL'ken yüzde 46.53 zamla 80.45 liradan satılıyor.
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