Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 12:51

Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’nde yetişen coğrafi işaret tescilli enginarın bir buçuk ila iki ay sürecek hasat serüveni başladı. Hasanağa özgü toprak, su, iklim gibi unsurların yanı sıra geleneksel tarım yöntemi ile üretilen şifa deposu enginar, büyüklüğü ve lezzeti bakımından da diğer bölgelerin enginarlarından ayrışıyor. Hasanağa’da yaklaşık bin dönüm arazi üzerine ekili enginarların bu yılki fiyatı 12,5 liradan satılacak. Sadece Bursa değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de bilinen Hasanağa enginarı, bu yıl rekolte açısından da çiftçinin yüzünü güldürdü.

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