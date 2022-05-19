Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam

19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'faiz sebep, enflasyon sonuç' teziyle iğneden ipliğe her ürün zamlanmaya devam ediyor. Bugün bir alkollü içki grubuna daha zam geldi.

Mey Grubu'nun ardından Efe Rakı grubu ve bazı ithal viski, votka markalarına da zam geldiği duyuruldu. Gelişmeyle birlikte söz konusu rakı grubunun 35 cl'lik şişesi 149, 50 cl'lik şişesi 199, 70 cl'lik şişesi 279 ve litrelik şişesi ise 389 liraya yükseldi.

35 cl'lik şişe, fiyat artışından önce 129 liraydı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni fiyat listesine yer verdi: