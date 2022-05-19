Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'faiz sebep, enflasyon sonuç' teziyle iğneden ipliğe her ürün zamlanmaya devam ediyor. Bugün bir alkollü içki grubuna daha zam geldi.
Mey Grubu'nun ardından Efe Rakı grubu ve bazı ithal viski, votka markalarına da zam geldiği duyuruldu. Gelişmeyle birlikte söz konusu rakı grubunun 35 cl'lik şişesi 149, 50 cl'lik şişesi 199, 70 cl'lik şişesi 279 ve litrelik şişesi ise 389 liraya yükseldi.
35 cl'lik şişe, fiyat artışından önce 129 liraydı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni fiyat listesine yer verdi:
Efe Rakı ve ithal gruplara ZAM geçişi olmuştur pic.twitter.com/EpIpQoDeGn— Özgür Aybaş ?? (@AybasOzgur) May 19, 2022
Video Haberler
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
- MHP'liler bir CHP'liye saldırdı!
- 1919 genç zeybek oynayıp Atatürk'ün siluetini oluşturdu
- Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı
- 'Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz'
- Bolu'da mayıs ayında kar yağdı
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Feci kaza: Otoyoldan geçince otomobil çarpan kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Muhalefete bir kumpas hazırlanıyor
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması