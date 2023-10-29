Bülent Eczacıbaşı: Yeni hikâyeler yaratılacak

Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:58

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:58

Bülent Eczacıbaşı, 100. yılını kutlayacağımız genç Cumhuriyetimizin, 20. yüzyılın başında savaş meydanlarında elde ettiği başarılarını sosyal hayatta, eğitimde, bilimde ve ekonomideki başarılarıyla sürdürdüğünü vurgulayarak “Geriye baktığımızda, dönemin imkânlarına ve karşı karşıya olunan zorlu sınamalara rağmen, mucize olarak nitelendirebileceğimiz atılımlarla bugünlere geldiğimizi görüyoruz” dedi.

Bülent Eczacıbaşı, Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Kadın-erkek, toplumun her kesiminin katılımını, katkılarını ve elde edilen değerin paylaşımını mümkün kılan Cumhuriyet ideali, ekonomik alandaki başarılarımıza hep güç verdi. Birinci Dünya Savaşı’nı takip eden İstiklal Savaşı sonrası zorlukları ortamında, kamu kuruluşlarının öncülüğünde sanayileşme atılımı başlatıldı. İkinci Dünya Savaşı yoklukları ve kıtlıkları içinde özel kesimimizin öncüleri ilk girişimlerinin temellerini attı. Uzun süren bir ithal ikamesi döneminde özel sektör kuruluşlarımız gelişti ve büyümenin motoru haline geldi. Hiç kuşkusuz, Cumhuriyetin ilk yüzyılı birçok hayalin gerçeğe dönüştüğü, başarılarla dolu, olağanüstü bir dönem oldu.

Güvenimiz tam

Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, kendimize saygı duyarak ve güvenerek başlamamızın önemine inanıyorum. Türkiye yeni ve güçlü hikâyelerin yaratılmaya devam edildiği son derece bereketli bir coğrafya üzerinde bulunuyor. Bu hikâyeler birleşiyor ve ülke hikâyesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hepimiz o hikâyenin parçasıyız. Diğer bir değişle, başkasının bizim için bir hikâye yaratmayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Gelecek kuşakların sorumluluk duygusu ile kendi başarı hikâyelerini yazmaya devam edeceğine koşulsuz bir güven duyuyorum.

Güçlü bir yeni hikâye konusunda bugün henüz tam olarak hayal ettiğimiz noktada olmadığımızı düşünebiliriz. Ama arayışımız da çabamız da içinden geçtiğimiz güç koşullara rağmen devam edecek. Karşı karşıya olduğumuz koşullar nasıl olursa olsun, geleceğin bugünden çok daha iyi olacağına duyduğumuz inançla çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin çağdaş geleceğine duyduğumuz umut ve güven ile çalışıyoruz. Türkiye’nin girişimcilik potansiyeline ve iyi yetişmiş insan gücüne dayanan bir atılımla, karşılaşacağı güçlükler ne olursa olsun, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha da ayrıcalıklı bir konuma gelebileceğine inanıyoruz.

Hayallerimize ve yeni başarı hikâyelerimize demokrasimizin ve ortak aklı aramayı mümkün kılan ifade özgürlüğünün güç ve cesaret vermeye devam edeceğini biliyoruz. Bu vesileyle bugün ülkemizin ulaştığı noktayı mümkün kılan başta Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet hayaline ortak olmuş tüm paydaşlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.