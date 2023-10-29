Atatürk'ün açtığı yoldayız... Yaşasın Cumhuriyet...
Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşına ulaştı. Cumhuriyetin 100. yıldönümü kutlu olsun.
Öldürüldük, zindanlara atıldık,
kavga ettik, yeri geldiğinde
yenildik ama hiç vazgeçmedik.
Cumhuriyetin nimetleri, ganimet
sayılıp yağmalandı. Satıldı,
satılıyor ama yine de bitirilemedi.
Orduya, ibadet alanlarına, kamu
kurumlarına, okullara, sokağa
siyaset soktular, dinle kandırıp oy
topladılar ama “Cumhurbaşkanı
kim” diye sorulan çocuk yine
“Atatürk” yanıtını veriyor.
Bahanelerle 100. yılı unutturmaya
çalıştılar ama pencereler, balkonlar,
evlerin en güzel yerleri kırmızı-beyaz
oldu. Karşıdevrim başaramadı.
Ne kadar uğraşsa da büyük
Atatürk’ü ve ilkelerini deviremedi,
deviremeyecek. Milyonlar önce büyük
Atatürk’ün huzuruna Anıtkabir’e
koşacak. Ardından yine sokaklarda,
caddelerde, meydanlarda laik
Cumhuriyetin sahipsiz
olmadığını haykıracak.
CUMHURİYETİ EN İYİ CUMHURİYET ANLATIR
29 Ekim özel sayısında, Cumhuriyetimizin dünü ile bugününe ışık tutan yazı, söyleşi ve görüşler yer alıyor.
AYDINLANMA
- Vatansever, yüksek karakterli, çalışkan >> Figen Atalay
- Unutulmaz eser: Köy Enstitüleri >>Dr. Niyazi Altunya
- Gençler Cumhuriyeti anlattı, çocuklar Ata’sıyla buluştu
- Cumhuriyet nedir? >>Armağan Öztürk
- Halk türküleri derleniyor >> Miyase İlknur
- Kültür sanat yuvası: Halkevleri >> Miyase İlknur
- Annem Cumhuriyet çocuğu >> Prof. Dr. Lale Akorun
- En büyük kazanım eşitliktir >> Prof. Dr. Ayşe Yüksel
- Cumhuriyetin erdemini anlamak >> Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu
- Hedeften ne kadar uzaklaştık? >> Prof. Dr. Ali Ekber Şahin
- Bilimde bir an önce hızlanmalıyız >> Özlem Yüzak
KURTULUŞ
- Atatürk, Cumhuriyeti anlattı: İnancım sarsılmazdı
- Cumhuriyetin çizgisi belli >> Mine Esen
- Cumhuriyete giden yol
- Tüm halklar özgür olsun >>Aleksei V. Erkhov
- Yaşasın kardeşliğimiz >>Dr. Yousaf Junaid
- Dostluğumuzu sürdürelim >> Jeffry L. Flake
- Vazgeçilmez ortaklık >> Jill Morris
- Güven, dayanışma >>Anguel Tcholakov
- Türkiye’yi kutluyoruz >> Jürgen Schulz
- Paylaşılan zengin tarih >> Isabelle Dumont
- Cumhuriyet şehitlerimiz >> Işık Kansu
- Kimsesizlerin kimsesi >> Mehmet Şakir Örs
- Günün düşündürdüğü >>Nadir Nadi
- Kız çocuğunun elini tutan başkan >>Üstün Dökmen
- Doğum günün kutlu olsun >> Sertaç Eş
- Atatürk temelden cumhuriyetçiydi >> Alev Coşkun
- Bağımsızlığımızı yitirmeyeceğiz >> Işık Kansu
- Cumhuriyet Bayramımız >> İlhan Selçuk
ÇAĞDAŞLAŞMA
- Türk kadını haklarına kavuştu
- Türkan Saylan, Bahriye Üçok, Behice Boran ve niceleri...
- Sonsuza dek yaşatacağız >> Öznur Oğraş Çolak
- 100. yıl kutlu olsun >>Av. Filiz Saraç
- Cumhuriyet ve sanat >> Öznur Oğraş Çolak
- Cumhuriyet kadın devrimidir >>Nazan Moroğlu
- İnsan hakları eğitimi verilmeli >> Prof. Dr. İoanna Kuçuradi
- Yaşasın Cumhuriyet >> Rengin Temoçin
- En büyük kazanım yurttaşlık >> Prof. Dr. Betül Çotuksöken
- Cumhuriyet kültür devrimidir >> Zeynep Oral
KALKINMA
- ‘Muasır medeniyet’ hedefine ulaşılamadı
- Adnan Bali: Bir yaş küçük kardeş
- Bu yüzyılda sanayiye ‘devlet’ gerekiyor
- Bülent Eczacıbaşı: Yeni hikâyeler yaratılacak
- Erdal Bahçıvan: Hayalimdeki toplum >>Ali Can Polat
- Tuncay Özilhan: Adımların en büyüğü
- Erol Bilecik: Çocukların yanında olacağız
- Ramazan Kaya: 100. yıl yüreğimizde
- Fatih Terim: Geleceğin umudu >>C. Önder Arslan
- Şenes Erzik: Yol haritam >>Arif Kızılyalın
- Zehra Güneş: Ata’nın kızlarıyız >>Deniz Ülkütekin
- Hande Baladın: Özgürlük simgesi >> Ersin Öztekin
- Milli bayramların önemi >>Çağdaş Bayraktar
- Hiçbir milletin Atatürk’ü yok >> Erman Kunter
- Mutlu bir Cumhuriyet >> Gülengül Altınsay
- Süleyman Sönmez: Çağdaş bir Türkiye için
- Begüm Doğan Faralyalı: Büyük hayaller
- Orhan Turan: Devrimciliği uyandıralım >> Şehriban Kıraç
- Güler Sabancı: Yaşasın Cumhuriyet
- Hakan Ateş: Hep Atamızın izinden yürüdük
- Ümit Boyner: Kazanımlar yavaşlamasın
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