Atatürk'ün açtığı yoldayız... Yaşasın Cumhuriyet...

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 03:00

Öldürüldük, zindanlara atıldık, kavga ettik, yeri geldiğinde yenildik ama hiç vazgeçmedik. Cumhuriyetin nimetleri, ganimet sayılıp yağmalandı. Satıldı, satılıyor ama yine de bitirilemedi. Orduya, ibadet alanlarına, kamu kurumlarına, okullara, sokağa siyaset soktular, dinle kandırıp oy topladılar ama “Cumhurbaşkanı kim” diye sorulan çocuk yine “Atatürk” yanıtını veriyor.



Bahanelerle 100. yılı unutturmaya çalıştılar ama pencereler, balkonlar, evlerin en güzel yerleri kırmızı-beyaz oldu. Karşıdevrim başaramadı. Ne kadar uğraşsa da büyük Atatürk’ü ve ilkelerini deviremedi, deviremeyecek. Milyonlar önce büyük Atatürk’ün huzuruna Anıtkabir’e koşacak. Ardından yine sokaklarda, caddelerde, meydanlarda laik Cumhuriyetin sahipsiz olmadığını haykıracak.



CUMHURİYETİ EN İYİ CUMHURİYET ANLATIR



29 Ekim özel sayısında, Cumhuriyetimizin dünü ile bugününe ışık tutan yazı, söyleşi ve görüşler yer alıyor.



AYDINLANMA

Vatansever, yüksek karakterli, çalışkan >> Figen Atalay

Unutulmaz eser: Köy Enstitüleri >>Dr. Niyazi Altunya

Gençler Cumhuriyeti anlattı, çocuklar Ata’sıyla buluştu

Cumhuriyet nedir? >>Armağan Öztürk

Halk türküleri derleniyor >> Miyase İlknur

Kültür sanat yuvası: Halkevleri >> Miyase İlknur

Annem Cumhuriyet çocuğu >> Prof. Dr. Lale Akorun

En büyük kazanım eşitliktir >> Prof. Dr. Ayşe Yüksel

Cumhuriyetin erdemini anlamak >> Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu

Hedeften ne kadar uzaklaştık? >> Prof. Dr. Ali Ekber Şahin

Bilimde bir an önce hızlanmalıyız >> Özlem Yüzak

KURTULUŞ

Atatürk, Cumhuriyeti anlattı: İnancım sarsılmazdı

Cumhuriyetin çizgisi belli >> Mine Esen

Cumhuriyete giden yol

Tüm halklar özgür olsun >>Aleksei V. Erkhov

Yaşasın kardeşliğimiz >>Dr. Yousaf Junaid

Dostluğumuzu sürdürelim >> Jeffry L. Flake

Vazgeçilmez ortaklık >> Jill Morris

Güven, dayanışma >>Anguel Tcholakov

Türkiye’yi kutluyoruz >> Jürgen Schulz

Paylaşılan zengin tarih >> Isabelle Dumont

Cumhuriyet şehitlerimiz >> Işık Kansu

Kimsesizlerin kimsesi >> Mehmet Şakir Örs

Günün düşündürdüğü >>Nadir Nadi

Kız çocuğunun elini tutan başkan >>Üstün Dökmen

Doğum günün kutlu olsun >> Sertaç Eş

Atatürk temelden cumhuriyetçiydi >> Alev Coşkun

Bağımsızlığımızı yitirmeyeceğiz >> Işık Kansu

Cumhuriyet Bayramımız >> İlhan Selçuk

ÇAĞDAŞLAŞMA

Türk kadını haklarına kavuştu

Türkan Saylan, Bahriye Üçok, Behice Boran ve niceleri...

Sonsuza dek yaşatacağız >> Öznur Oğraş Çolak

100. yıl kutlu olsun >>Av. Filiz Saraç

Cumhuriyet ve sanat >> Öznur Oğraş Çolak

Cumhuriyet kadın devrimidir >>Nazan Moroğlu

İnsan hakları eğitimi verilmeli >> Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

Yaşasın Cumhuriyet >> Rengin Temoçin

En büyük kazanım yurttaşlık >> Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Cumhuriyet kültür devrimidir >> Zeynep Oral

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