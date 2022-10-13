Bulgarların yeni adresi Kırklareli oldu

13 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Para birimleri leva, Türk Lirası'ndan 9 kat değerli olan Bulgarlar Edirne ve Tekirdağ'dan sonra Kırklareli'ni de tercih etmeye başladı.

'KASA DOLUSU MEYVE VE BALIK ALIYORLAR'

Pazarcı esnafı Yahya Şentürk, Bulgarların çarşamba pazarında alışverişlerini yaptıklarını belirterek “Kasa dolusu palamut, meyve alıyorlar” dedi.

Balıkçı esnafı Umutcan Karışan “Palamut akını var. Karadeniz’den bayağı bir palamut akını oldu. Bulgarlar bu sene gidip geliyorlar” şeklinde konuştu.