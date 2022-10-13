Bulgarların yeni adresi Kırklareli oldu
Bulgarlar Edirne ve Tekirdağ'dan sonra Kırklareli'ne de ilgi göstermeye başladı. Bulgar levası Türk Lirası'ndan 9 kat değerli olunca kasalar dolusu ürün Bulgarlara satıldı.
Para birimleri leva, Türk Lirası'ndan 9 kat değerli olan Bulgarlar Edirne ve Tekirdağ'dan sonra Kırklareli'ni de tercih etmeye başladı.
'KASA DOLUSU MEYVE VE BALIK ALIYORLAR'
Pazarcı esnafı Yahya Şentürk, Bulgarların çarşamba pazarında alışverişlerini yaptıklarını belirterek “Kasa dolusu palamut, meyve alıyorlar” dedi.
Balıkçı esnafı Umutcan Karışan “Palamut akını var. Karadeniz’den bayağı bir palamut akını oldu. Bulgarlar bu sene gidip geliyorlar” şeklinde konuştu.
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