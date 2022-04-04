Bulgurun fiyatı Tarım Kredi marketinde yüzde 133 arttı

TÜİK’e göre mercimek, salça, salatalık, kuru fasulye, kahve, havuç, pırasa nane, maydanoz, ıspanak, domates, bulgur fiyatı düştü. Tarım Kredi marketinde ise bulgurun fiyatı 1 ayda yüzde 133 artı.

Bora Erdin
04 Nisan 2022 Pazartesi, 12:21
Bulgurun fiyatı Tarım Kredi marketinde yüzde 133 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinden  aylık olarak en az artış veya düşüş gösteren ürünler içinde mercimek, salça, bulgur, salatalık, kuru fasulye, kahve, havuç, pırasa nane, maydanoz, ıspanak, domates ve kabak yer aldı. Listede fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 23.26 ile kabak oldu. Domatesin fiyatı ise TÜİK verilerine göre yüzde 9.91 düştü. Pek çok markette mart ayı başında 3,90 TL’nin üzerinde satılan bir bağ maydanoz mart ayı sonunda ortalama 8 TL’nin üzerinde fiyatla rafta yer alırken TÜİK verilerinde maydanozun fiyatı yüzde 6.33 düştü. 

BULGURUN FİYATI TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETİNDE YÜZDE 133 ARTTI

TÜİK’in göre bulgur fiyatı yüzde 2.81 düştü. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek gıda fiyatlarından zincir marketleri sorumlu tutmuş ve fiyatlarla mücadele için Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketlerinin sayılarının artırılacağını söylemişti. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 1 kilogramlık pilavlık bulgur fiyatı 1 Mart 2022’de 10,16 TL iken aynı ürün 31 Mart’ta 23,76 TL’ye satıldı. 


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