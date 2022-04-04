Enflasyon verilerini açıklayan TÜİK'e çok sert tepki: 'Hesabı yine Saray'da yapmış!'

04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre mart ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14 olarak gerçekleşti. Enflasyonda aylık bazda artış yüzde 5,46 oldu.

Resmi verilere göre enflasyonda mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

Enflasyon verilerini açıklayan TÜİK'e siyasilerden tepki geldi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Anlaşılan TÜİK bu hesabı yine Saray'da yapmış! Çarşıda, pazarda, markette hesap ortada! TÜİK hayal satmaya devam etsin!" dedi. Başarır'ın paylaşımı şu şekilde:

?? TÜİK’e göre #enflasyon aylık %5,46,

Yıllık %61,14



?? ENAG’a göre ise aylık %11,93,

Yıllık %142,63



Anlaşılan TÜİK bu hesabı yine sarayda yapmış!

Çarşıda, pazarda, markette hesap ortada!



TÜİK hayal satmaya devam etsin! — Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 4, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Açık konuşalım; bugün yaşanan hiperenflasyondur. Baş ekonomiste ve Nebati'ye duyurulur" diyerek tepki gösterdi. Ağbaba mesajında şunları kaydetti:

1? Resmi enflasyon oranı yüzde 61!

20 yıllık rekor devam ediyor..



Üretici fiyat endeksi yüzde 114,97.

Mart 1995'ten itibaren en yüksek seviye!#enflasyon — Veli Ağbaba (@veliagbaba) April 4, 2022

CHP PM Üyesi Eren Erdem ise "Bunun hesabını mutlaka vereceksiniz. Bu, halk düşmanlığıdır!" ifadeleriyle sert tepki gösterdi. CHP'li Erdem paylaşımında şunları kaydetti:

TÜİK halk düşmanıdır!

Ey TÜİK! Sen enflasyon rakamıyla oynayarak, işçinin emekçinin alması gereken zammı engelliyor; halkı perişanlığa mahkum ediyorsun.

Bunun hesabını mutlaka vereceksiniz.

Bu, halk düşmanlığıdır!

Zalimliktir.

Zorbalıktır! — Eren Erdem (@erenerdemnet) April 4, 2022

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Twitter'dan, "Büyük ekonomi alimi bu enflasyon kimin eseri?" diye yazdı. CHP'li vekilin paylaşımı şöyle: