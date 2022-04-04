Enflasyon verilerini açıklayan TÜİK'e çok sert tepki: 'Hesabı yine Saray'da yapmış!'

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon mart ayında aylık yüzde 5,46'lık artışla yıllık yüzde 61,14'e ulaştı. Yıllık üretici fiyat endeksi ise yüzde 114,97 oldu. Siyasilerden verileri açıklayan TÜİK'e çok sert tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:45
Enflasyon verilerini açıklayan TÜİK'e çok sert tepki: 'Hesabı yine Saray'da yapmış!'
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre mart ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14 olarak gerçekleşti. Enflasyonda aylık bazda artış yüzde 5,46 oldu.

Resmi verilere göre enflasyonda mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

Enflasyon verilerini açıklayan TÜİK'e siyasilerden tepki geldi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Anlaşılan TÜİK bu hesabı yine Saray'da yapmış! Çarşıda, pazarda, markette hesap ortada! TÜİK hayal satmaya devam etsin!" dedi. Başarır'ın paylaşımı şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Açık konuşalım; bugün yaşanan hiperenflasyondur. Baş ekonomiste ve Nebati'ye duyurulur" diyerek tepki gösterdi. Ağbaba mesajında şunları kaydetti:

CHP PM Üyesi Eren Erdem ise "Bunun hesabını mutlaka vereceksiniz. Bu, halk düşmanlığıdır!" ifadeleriyle sert tepki gösterdi. CHP'li Erdem paylaşımında şunları kaydetti:

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Twitter'dan, "Büyük ekonomi alimi bu enflasyon kimin eseri?" diye yazdı. CHP'li vekilin paylaşımı şöyle:



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