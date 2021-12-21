Bundan sonra ne olacağını açıkladı: Fiyatlar düşecek mi?

21 Aralık 2021 Salı, 16:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son 4 ay içerisinde toplam 500 puan faiz indirme kararı aldı. Bunun sonucunda Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybı önlenemedi. Özellikle cuma gününden itibaren borsadan çıkışlar da hızlandı. Borsada yaşanan düşüş, dolara büyük mali akış yaşanmasına sebep oldu.

Borsa İstanbul'un koruyucu etkisini de kaybeden Türk Lirası'nın, dolar karşısında ciddi değer kaybına uğraması hükümeti harekete geçirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sonrası dolar, TL karşısında düşüşe geçti.

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Kurdaki bu düşüşün, hayat pahalılığına etki edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Yurttaşların aklındaki sorunun yanıtı Prof. Dr. Duran Bülbül'den geldi. Cumhuriyet.com.tr'den Altuğ Yerlisu'ya konuşan Duran Bülbül, kararı, "Ortada ciddi bir tezgâh var" diyerek yorumladı.

Piyasalar üzerinde yapılan bu işlemin yurttaşın lehine değil zararına bir durum olduğunu söyleyen Bülbül, "Eğer gerçekten yurttaşların cebine yansıyacak bir şey yapmak istiyorlarsa, enerji ve akaryakıta derhal yüzde 40 indirim yapılması gerekiyordu. Hükümet, yapılan bu işlemin yarattığı zararın karşılanması için para basmak zorunda kalacak. Bu da hiperenflasyona neden olacak" dedi.

Yapılan bu hamlenin yurttaşların yaşadığı hayat pahalılığına fayda etmeyeceğini açıklayan Bülbül, "Yurttaşı korumak istiyorlarsa enerjiye indirim yapsınlar. Bizim üretimimizin ana maddeleri enerji ve akaryakıttır. Bunlarda derhal yüzde 40 indirim yapılmalıdır. Bu olmadığı sürece yaşanan düşüş yurttaşlara hiçbir yarar sağlamaz" dedi.

NAS GİTTİ Mİ: "1000 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMIŞ OLDU"

Hükümetin dün gece yapılan işlemin piyasalara 1000 baz puan artışı olarak yansıdığı söyleyen Bülbül, böylece hükümetin kendi politikasını reddetmiş olduğunu vurguladı. Erdoğan tarafından yapılan "Nas" açıklamalarının, "Yurttaşlarının yüzde 40'ını konsolide etmeye yönelik" olduğunu ifade eden Bülbül, "Ülkenin yüzde 60'ı bu açıklamaları ciddiye almıyor" diye konuştu.

Bülbül, bundan sonraki TCMB kararlarına ilişkin de, "Şu aşamadan sonra faiz indirmeye gidemezler. Faiz indirmenin anlamı kalmamıştır çünkü aradaki farkı zaten ödeyecek. Faiz indirimini boşa çıkartmış oldu çünkü şu an 1000 baz puan artırmış oldu" diyerek iktidarın politikasından geri döndüğünü vurguladı.

"KARAR ÖNCESİ KİMLER DOLAR ALDI?"

Dolar planı sonrasında yaşanan düşüşe dikkat çeken Bülbül, "Karar açıklanmadan önce dolar alanlar kimler? Karar sonrası dolar bozduranlar kimler? BDDK bunları açıklamalıdır. BDDK'yı göreve davet ediyoruz. Eğer bu planlı değilse bir sorun yok ama eğer planlıysa arkasındaki sebep açıklanmalı" ifadelerini kullandı.

"BU BİR SEÇİM KARARIDIR"

Yapılan hamlenin borsadaki sert düşüşü önlemek için gerçekleştirildiğini belirten Bülbül, Erdoğan'ın kurumları karşısına aldığını söyleyerek, bu hamlenin seçim kararı olduğunu söyledi.

Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

"Ellerindeki politikalar artık işlemiyordu. Bir müddet sonra borsanın çöküşü başlayacaktı. Cuma gününden bu yana insanlar borsadan çıkıyorlardı. Borsadan çıkanlar ciddi olarak döviz yükleneceklerdi. Dövizi durdurmanın başka yolu yoktu. Borsadaki şirketler de çökmeye başlamıştı. Bunu tek durdurma yolu o an böyle bir karar vermekti. Erdoğan kurumları da karşısına aldı. Bu bir seçim kararıdır. Dönem sonu diyorlar, dönem sonu yılın sonudur. Gelecek sisteme yük yapıyorlar. Faizleri kendileri ödemeyecekler. Yıllık faizleri çok yükseltip aylık faizleri düşürecekler. İnsanlar yıllık faizlere gidecekler. Böylece seçim için uygun ekonomik ortam olacak. Ortada ciddi bir tezgah var."