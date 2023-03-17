Büro-İş Başkanı Hamzaçebi: ‘İş bırakmaya mecbur bırakıldık’

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:47

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:47

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası, dün yurt genelindeki SGK merkezlerinde iş bıraktı. Büro-İş’in Antalya üyeleri SGK önünde eylem yaptı. Burada basın açıklaması yapan Büro-İş Genel Başkanı Hamzaçebi, “SGK personelinin yaptığı işin önem ve sorumluluğu gereği çok geniş ve değişken mevzuat içerisinde mali sorumluluğu bulunmaktadır. Doğumdan ölüme, hatta ölüm sonrası dahil 100 milyondan fazla vatandaşımıza hizmet veren SGK personeli, şuanda eksik personel ile günlük rutin işlerine ek olarak iş yükünü kat kat artıran EYT, sigorta prim yapılandırma gibi vatandaşlarımızın taleplerini yetiştirebilmek ve yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hafta sonu, sabah akşam demeden özveriyle görevlerini yapmaya devam etmektedir” dedi.

Açlık sınırı 11 bine dayandığını, yoksulluk sınırı 30 bini geçtiğini belirten Hamzaçebi, “Antalya’da kiralar 20 bini bulmuş. Diğer Büyükşehirlerin de Antalya’dan aşağı kalır yanı yok. Alınan maaş 11 bin 500 civarında” diye konuştu. Hamzaçebi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Asgari ücret seviyesinin biraz üzerinde bir ücretle geçinmeye çalışan personele saatlik net 23 TL mesai ücreti ödenmektedir. Milyonlarca yurttaşımıza Emeklilik, Sigortalılık hizmeti veren SGK personelinin bu sefalet boyutundaki maaş ve mesai ücretleri sigortasını attırmak üzeredir.

Büro-iş Sendikası olarak aylardır hükümeti uyardık, kamuoyunu bilgilendirdik. Birer hafta arayla önce Türkiye’nin başkenti Ankara’dan seslendik duymadılar, şimdi de duyarlar diye turizmin başkenti Antalya’dan hükümete sesleniyoruz. Bazıları gibi yan gelip yatarak, üç beş maaş istemiyoruz. Sadece insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Bizler mağduruz. Bu iş bırakma eylemine mecbur bırakıldık. Hükümet somut adımlar atana kadar eylemlerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızın anlayış göstermesini bekliyoruz.

SGK çalışanlarının mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi için başta üye çoğunluğu olan genel yetkili sendika Büro Memur-Sen ve Türk Büro-Sen olmak üzere SGK’da örgütlü bütün sendikalara seslendik. Hükümetten yana değil, çalışandan yana olun. SGK çalışanının çığlığını duyun sesine ses, derdine derman olun. Gelin siz de iş bırakma eylemine destek verin. Birlikte mücadele edelim, kazanan SGK çalışanı olsun dedik. Maalesef bu çağrımıza olumlu cevap vermediler, çalışanın sesi olmadılar, alana inmediler, yalana başvurdular. Bu zor zamanda yanlarında olmayan sendikaların tutumlarını SGK çalışanlarının takdirine bırakıyoruz. Eminiz gereğini de yapacaklardır.

SGK çalışanlarının taleplerini bu kez turizmin başkenti Antalya’dan hükümetin duyup gereğini yapması için başkent Ankara’ya daha gür sesle haykırıyoruz. SGK Personeli için;

- SGK Tazminatı verilmesini,

- Mülakatsız Kurum İçi Uzmanlık sınavının açılmasını,

- 3600 Ek-Gösterge kapsamına birinci dereceye gelmiş bütün SGK çalışanlarının alınmasını, Ortaöğretim mezunlarının da ek göstergesinin 2200 yapılmasını,

- Daha önceleri ödenip 666 sayılı KHK ile kaldırılan yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ödenen ikramiyenin tekrar verilmesini,

- Büyükşehirlerde görev yapanlara kira yardımı yapılmasını, büyükşehir farkı verilmesini,

SGK Denetmenlerinin merkez & taşra ayrımı giderilmeli.

- Mesai saat ücretinin net 100 TL olarak ödenmesini talep ediyoruz.





BİR TORBA DA SGK ÇALIŞANLARI İÇİN

Elinde torba ile basın açıklaması yapan Hamzaçebi, “Türkiye seçim sürecine girmiştir. TBMM seçim tatiline girmeden şu anda birçok yasal düzenlemeyi Torba Kanun ile yapmaktadır. Hükümet torba kalmadı mazereti üretmesin diye torbamızı kendimiz temin ettik. İçerisine taleplerimizi koyduk. Alın size torba, bir torba kanun da SGK çalışanları için çıkarın. Sandıkta öyle karşımıza gelin” talebinde bulundu.



