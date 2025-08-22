Büro-İş’ten konfederasyonlara çağrı: 'Hakeme üye göndermeyin, kararı Meclis versin'

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’na dikkat çekti. Bu yasaya göre hükümetin de hakem kuruluna başvurabileceğini belirten Hamzaçebi, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nu düzenleyen 34. maddeye işaret etti. Bu maddeye göre hakem kurulu 11 üyeden oluşuyor. 6 üyesini doğrudan Cumhurbaşkanı belirliyor. Yine 1 üyeyi de konfederasyonların önerdiği isimler arasından Cumhurbaşkanı seçiyor. Geriye kalan 4 üye ise konfederasyon temsilcilerinden oluşuyor.

Yine bu maddeye göre, kurul, başkan dahil en az 8 üyenin katılımı ile toplanabiliyor. Kararlar da toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınıyor. Kurulda Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan belirlenen üye sayısı 6. Geriye kalan 5 ismin belirleyicisi ise memur konfederasyonları.

HAMZAÇEBİ’NİN GÖRÜŞÜ

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, kurulun başkan dahil en az 8 kişi ile toplanabildiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Hükümet hakeme gitse bile konfederasyonların 5 üyesi var. Konfederasyonlar üye göndermezse kurul toplanamıyor. Çünkü toplanabilmesi için en az 8 kişi gerekli. Dolayısıyla kurul karar da alamıyor.”

Hamzaçebi, Sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasası’nın “toplu sözleşme görüşmeleri” başlıklı 31. maddesindeki şu hükme de dikkat çekti: “Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmaması halinde, kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenir.”

Hamzaçebi, anayasanın 128. maddesinde, “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” hükmü yer aldığına dikkat çekti.

‘MECLİS DEVREYE GİRER’

Hakem kurulunda karar alınamaması halinde Meclis’in devreye girmesi gerektiğini savunan Hamzaçebi, şunları söyledi:

“Bu süreçte masada bulunan 3 konfederasyon hakem heyetine üye göndermezse ve yetkili konfederasyon da hakeme başvurmazsa, hükümet tarafı gitmiş olsa da hakem kurulu 8 kişi bulup toplanamayacağı için karar alamayacak. Memurun maaşı TBMM’de kanunla belirlenecek. Kanun yapma aşamasında ise siyasi partiler, milletvekilleri, sendikalar müdahil olabilecek. Zamlı maaşlar Ocak 2026’da alınacağı için zaman da var.”