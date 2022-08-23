Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık: 'Bizi günah keçisi seçtiler'

23 Ağustos 2022 Salı, 07:00

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini kimileri olumlu karşılarken kimileri ise eksikliklerin olduğu dile getirildi.

İkinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023’ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak olmasının eksikliklerini açıklayan Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, Bakanlığı ve yetkilileri göreve davet etti. Yanık, eksiklikleri şu cümlelerle dile getirdi:

"SANKİ SIFIR ARAÇLARIN FİYATLARININ YÜKSELMESİNİN TEK SEBEBİ GALERİCİLER"



“6 ay ve 6 bin kilometre ile ilgili yönetmelik, sıfır oto alım satımlarında fiyatların önüne geçmek için çıkartılmış bir yönetmelik olarak açıklandı. Ancak, birtakım gruplar tarafından, sanki Türkiye’de sıfır araçların fiyatlarını yükseltenler galericiler, sıfır aracın alım satımını yapan galericiler pozisyonuna dönüştürülerek, birtakım hedef alınan gruplar tarafından bizler neden hedef gösterildik. Sanki sıfır araçların fiyatlarının yükselmesinin tek sebebi galericilermiş gibi gösteriliyor. Oysa bu yönetmelikte vergi levhasında oto alım satım kodu eklenen bütün firmalar, şahıslar, şirketler buna dahildir. Sırf galericiler olarak biz dahil değiliz. Bir diğer konu, maalesef burada bir yönlendirme, bir günah keçisi aranmaktadır. Burada da biz galericiler hedef gösterilmiştir. Biz sıfır araba satmıyoruz. Tabii ki bayilerden gidip sıfır araba alıp satan belli bir grup vardır. Ancak bunu da yüzdeye vurduğumuzda, yüzde 1 veya 2 oranındadır. 6 ay 6 bin kilometreyle fiyatların düşmesine sebep olacağına biz inanmıyoruz.”