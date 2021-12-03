Bursa'da ekmeğe zam
Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, temel gıda maddeleri olan şeker, yağ ve una gelen zamların ardından 200 gram olan ekmeğin 2,5 liradan satılacağını açıkladı.
Artan girdi maliyetlerinin her şeyde olduğu gibi ekmekte de fiyat yükselişini mecburi hale getirdiğini ifade eden Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, "Sene başında 14 liraya aldığımız susam bugün 40 lira oldu. 7 liradan aldığımız poşet şu an 40 lira oldu. Bunun haricinde un, şeker ve yağa gelen zamlarla birlikte bizde yüzde 25 zam yapmak zorunda kaldık. Yapmış olduğumuz fiyat ayarlaması bile bizi kurtarmıyor. Bizim yaptığımız zam değil, fiyat ayarlamasıdır. Üretimin durmaması için 2 lira olan 200 gram ekmeği, 2,5 lira yaptık. Oduna yüzde 120, ham maddeye yüzde 150 zam geldi. Fırıncı yüzde 25 ile geçinmeye çalışıyoruz. Biz kar etmiyoruz" dedi.
YENİ YILDA YENİ FİYATLAR BEKLENİYOR
Bu fiyat güncellemesinin 2022 yılından itibaren yeniden değerlendirileceğini ifade eden Çırakoğlu, "Piyasa şartları, enerji fiyatları ve asgari ücretin miktarına göre hareket edilecek. Herkesin gözü kulağı açıklanacak olan asgari ücrettedir" diye konuştu.
Video Haberler
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- Bir zam da sigaraya
- Doların düşeceği tarihi açıkladı