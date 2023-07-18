Bütçe altı ayda tepetaklak oldu: Aylık açık 220 milyar TL

Yayınlanma: 18.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 04:00

Yurttaşa ağır vergi yükü getirilirken iktidarın tasarruf yerine bol keseden yaptığı harcamaların faturası da ortaya çıkmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı bütçe sonuçlarına göre Mayıs 2023’te geçen yılın aynı ayına kıyasla bütçe gideri yüzde 130 artışla 487.9 milyar TL, gelir yüzde 48.2 artışla 268.2 millyar TL olurken 219.6 milyar lira açık verildi. Bu açık Haziran 2022’de 31.1 milyar liraydı.Faiz dışı denge de 182.3 milyar lira açık verdi. Yine haziranda faiz gideri yüzde 192.7 artışla 37.4 miylar TL, vergi geliri yüzde 51.4 artışla 231.2 milyar TL oldu. Yılın ilk 6 ayında ise gider yüzde 101.7 artışla 2 trilyon 364 milyar TL, gelir yüzde 48.6 artışla 1 trilyon 880 milyar TL oldu. Ocak-Haziran 2022’de 93.6 milyar lira fazla veren bütçe bu yıl 483.2 milyar lira açık verdi. Ayrıca bu sonuçla, 2023 bütçesi hazırlanırken ilan edilen yıllık 659.4 milyar liralık bütçe açığı tahminine de çok yaklaşıldı. Yine ilk 6 ayda faiz giderleri yüzde 104.4 artışla 275.2 mliyar TL, vergi gelirleri yüzde 55 artışla 1 trilyon 602 milyar lira oldu. Ek bütçede yer alan büyüklükler henüz mevcut tahminlere yansıtılmazken Haziran 2023 itibarıyla sonuçlarda dikkat çeken diğer veriler şöyle:

1.9 MİLYAR TL ÖRTÜLÜ

Vergi gelirleri içinde aslan payı yüzde 31 ile bir dolaylı vergi olan ÖTV’ye ait. Geçen yıl haziranda 38.9 milyar TL olan ÖTV geliri bu yıl haziranda 73.4 milyar TL oldu. Gelir vergisi 22.2 milyar TL’den 46.1 milyar TL’ye, ithalde alınan KDV de 54.5 milyar TL’den 65.4 milyar TL’ye yükseldi. Kurumlar vergisi ise 3.6 milyar TL’den 10.1 milyar TL’ye çıktı. Son düzenlemelerle birlikte ÖTV geliri önümüzdeki aylarda daha da artacak.

Temsil, tanıtma ve ağırlama giderler için bütçeden 6 ayda toplam 490.2 milyon TL harcama yapıldı. Görevlendirme giderleri yani görev zararları için bütçeden 6 ayda 328.3 milyar TL çıktı.

İktidarın dolardaki artışı durdurabilmek için icat ettiği kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının faturası ağır oldu. KKM’ler için haziranda bütçeden 20.5 milyar TL aktarıldı. 6 aylık faturası ise 25 milyar TL’ye çıktı.

KKM’nin bugüne kadar olan faturası ise 200 milyar lirayı aşıyor.