Bütçede OVP’de öngörülen açığın tutturulması zora girdi: Tasarrufun adı var kendi yok

Yayınlanma: 23.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2025 - 04:00

İktidar tasarruf genelgeleriyle kamuda harcamaları kısmayı vadetmişti. Taşınmaz edinilmesi, kiralanmasından, kamudaki taşıtlara; personel giderlerinden, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerine kadar birçok alanda tasarruf tedbirleri uygulamaya konulmuştu. Bu kapsamda iktidarın Orta Vadeli Programı’nda (OVP) da, bu yıl bütçe açığının düşmesi öngörüldü. OVP’de, bu yıl için açık hedefi 1 trilyon 931 milyar liraydı. Ancak bu yılın 3 ayında ortaya çıkan açık, hedefin tutmasını da zora soktu.

GİDERLER ARTTI

2024 yılı ocak-mart döneminde 513 milyar 482 milyon TL olan bütçe açığı bu yılın aynı döneminde 710 milyar 817 milyon TL’ye çıktı. Geçen yılın 3 ayında 2.1 trilyon TL olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde 3.1 trilyon TL’ye yükseldi. Üstelik bu, vergi gelirlerinin 1.3 trilyon TL’den 2.1 trilyon TL’ye çıkmasına karşın gerçekleşti.

FAİZ ETKİSİ

Giderlerdeki artışta faiz harcamalarının da büyük etkisi oldu. İktidarın yanlış ekonomi politikaları faiz giderlerini büyüttü. Bütçe giderlerinin dağılımında ilk sırada yüzde 38 ile cari transferler geliyor. İkinci sırada yüzde 29.5 ile personel giderleri, 3. sırada da yüzde 14.9 ile faiz giderleri bulunuyor.

HEDEF NASIL TUTACAK?

Bütçedeki açığın bu yıl geçen yıla göre azalması hedefleniyordu. Ancak ilk üç aydaki gerçekleşme, açığın büyüme eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu. 3 aylık açık bu yılın tamamı için öngörülen 1 trilyon 931 milyar liralık açığın yaklaşık yüzde 37’sini oluşturuyor. Bu şekilde devam edilmesi halinde yıllık açığın 2 trilyon 845 milyar liraya yaklaşması bekleniyor. Oysa OVP’de bu yıl için öngörülen hedef 1 trilyon 931 milyar liraydı.