Bütçede yüzde 72 artmasına karşın Bakan Nebati ‘faiz ödemelerini azalttık’ dedi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 08:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla “Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. 2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85.7 TL’si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15.5 TL’si ve 2022 yılında ise yalnızca 13.2 TL’si faiz ödemelerinde kullanıldı” dedi. Nebati’nin açıklamalarını değerlendiren ekonomistler ise toplanan vergilerdeki artışı ve bütçe rakamlarındaki faiz payı artışını hatırlattı.

FAİZ ÖDEMESİ YÜZDE 72 ARTTI

Nebati’ye öncelikle bütçe gerçekleşmelerini ve OVP’yi hatırlatmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “2021, 2022 ve tahmini 2023 faiz giderleri sırasıyla 181, 311 ve 566 milyar TL. Bu bir önceki yıla göre faiz ödemelerinin 2022’de yüzde 72 artması, 2023 için de yüzde 82’lik bir artış öngörülmesi anlamına geliyor. Her iki artış da gerçekleşen ve öngörülen enflasyonun üzerinde. Bütçe gelirleri ile oranlanınca 2022’de yüzde 13.2’lik bir orandan yüzde 14.9’a artış söz konusu. Üstelik bu rakamlar bankaları uzun vadeli Hazine kâğıdı almak zorunda bırakan düzenlemelerle Devlet İçi Borçlanma Senedi faizlerinin yapay biçimde düşüşünün sonucu. Seçim sonrası bir ‘normalleşme’ ortamında faiz harcamaları kaçınılmaz biçimde yükselecektir” dedi.

Prof. Dr. Cem Başlevent ise “Ayrıca vergi ödemeleri de çok arttı. Vergi geliri arttığı için borçlanma ihtiyacı düştü. İnsanların alın terini faizle değil de vergiyle alıyorlar. Devlet olarak fabrikalar yaptık doğalgaz, petrol çıkardık, çok büyük bir icat yaptık da mı karşıladık bu faizleri?” diye konuştu.

"EKONOMİK GÖRÜNÜM ÜRKÜTÜCÜ"

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), önceki gün, para ve maliye politikasındaki uygulamalar ve büyüme rakamlarıyla geçen yıla ilişkin bir analiz yayımladı. ENAG raporunda ekonomik görünümün “ürkütücü” olduğu belirtilerek, “Para ve maliye politikasındaki yanlış uygulamalar ile cılız büyüme ve kurumsal zayıflama ekonomideki kaynak dağılımını, daha geniş bir yaklaşımla etkinliğini azaltmış ve günümüzdeki dağınık görünüm ortaya çıkmıştır” denildi. Raporda, ayrıca finansal piyasalarda durumun karanlık olduğu, alternatif yatırım araçlarının “faiz belirleme yaklaşımıyla” yok olduğu ifade edildi. Borsa yönlendirmelerinir hem bir balon yarattığı hem de gelir eşitsizliğini artırdığına dikkat çekildi.