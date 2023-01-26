CHP’li Polat: Bakan Nebati üç maymunu oynuyor

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:05

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:05

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İzmir ziyaretini değerlendirdi. İzmir İş Dünyası Buluşması’nda EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in eleştirilerinin “kıymetli” olduğunu ifade eden CHP’li Polat, “Baskıladıkları mevcut döviz kuru ile ne ihracatçılar memnun ne de enflasyon karşısında ezilen vatandaş” diye konuştu.

“CUMHURİYET DEĞERLERİYLE KAVGA EDENLER KONGREYİ ANLAYAMAZLAR”

AKP’nin politikalarını eleştiren Polat, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir belediye başkanı olarak, yüz yıl önceki inanç ve kararlılık doğrultusunda ikinci yüzyılın iktisat kongresini yeniden toplamak üzere öncülük yapması son derece doğal ve doğru bir yaklaşımdır. Aynı cumhuriyetin yüz yıllık kazanımlarını yerle bir eden, kuruluş felsefemizin temel değerleriyle kavgalı bir iktidarın mensupları bunu elbette anlayamaz. AKP iktidarı ne tarihi İzmir İktisat Kongresi’ni idrak edebilir, ne 1923 ruhunu… Ama becerikli oldukları bir konu varsa o da yalan söylemek. Ekonomik verileri de tarihi olayları da çarpıtmakta ustalar. Çünkü hiçbir etik değerleri yok” ifadelerini kullandı.

“AÇIKÇA YALAN SÖYLÜYORLAR”

Bakan Nebati’nin iktisat kongresinin yapıldığı binayla ilgili açıklamalarına da değinen Mahir Polat, “Enflasyon rakamlarını düşük göstermeyi marifet sayan Bakan Nebati, aynı şekilde tarihi gerçekleri de çarpıtıyor, kongrenin yapıldığı tarihi binayı CHP’li belediyenin yıktığını söyleyerek açıkça yalan söylüyor. Yıllarca Osmanlı Bankası’nın deposu olarak kullanılan Aram Harpansumyan’ın üzüm ve incir işletmelerinin yer aldığı binanın ayakta kalan kısımlarının 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yıkıldığını, söz konusu dönemin CHP ile ilişkilendirilmesinin de ne kadar saçma olduğunu yaşı yeten, aklı eren herkes biliyor. Bilmeyenler de ufak bir araştırma yaparak öğrenebilir. AKP mensuplarının işaret ettiği dönem itibariyle her zaman rahmetle andığımız İhsan Alyanak gibi efsane bir belediye başkanının anısına da alenen saygısızlık yapılmaktadır. Ama hepsi bir yana yerle yeksan ettiğiniz ülke ekonomisini bir bina dikerek düzelteceğinize kimseyi inandıramazsınız. Yabancılara sattığınız, kapısına kilit vurduğunuz yerli ve milli iktisadi değerleri yerine koymadıktan sonra yüz tane kongre binası yapsanız nafile…” diye konuştu.

“BAKAN NEBATİ ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

İzmir İş Dünyası Buluşması’nda oda ve birlik başkanların dediklerini hatırlatan Polat, “Ekonomideki kötü gidişata karşı Bakan Nebati üç maymunu oynuyor. Ekonomiyi bilmiyor, vatandaşın sefaletini görmüyor, iş dünyasına kulak tıkıyor. İş dünyasının ekonomiye yönelttiği bu eleştirileri çok önemsiyoruz” diye sözlerini tamamladı.

BULUŞMADA ODA VE BİRLİK BAŞKANLARI NE DEMİŞTİ?

2022 yılını değerlendiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, “Kur yükselmez, devlet başka destekler vermezse batarız” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi "Biz ihracatçılarda, bu döviz kuruyla rekabetçi olamayacağımızı her fırsatta dile getirmeye devam ediyoruz. Anlayacağınız mevcut döviz kuru enflasyonla mücadelede size bir başarı kazandırmazken, bizlerin de rekabetçiliğinin önünde büyük bir set oluşturuyor. Özetle, hepimiz kaybediyoruz.” diye konuştu.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise “Enflasyondaki düşüşün nasıl sağlanacağıyla ilgili soru işaretlerinin giderilmesine ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.