Bütçeden hakkını isteyen emekçiye polis barikatı: ‘Halkın bütçesinin görüşüldüğü Meclis'in önüne halkın gelmesini engellediler’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bağlı on binlerce memur iş bıraktı. Sokağa dökülen memurlar Türkiye genelinde açıklamalar yaptı. Ankara’daki açıklamaya ise polis engeli damgasını vurdu. TBMM Dikmen Kapısı önünde "Tükeniyoruz, açlık sınırında değil, insanca yaşamak istiyoruz" diye haykırmak istedi ancak emniyet güçleri konfederasyonunun daha önce de açıklama yaptığı yerde bu kez açıklama yapmasına müsaade etmedi ve Meclis'in karşısında konfederasyon üyelerinin indikleri otobüsün önünü barikatla çevirdi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de emekçilere desteğe geldi. Polislerle müzakere yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım “200 memurun açıklama yapmasından tehlike duyuyorsunuz. Bu doğru bir şey değil” çıkışında bulundu.

‘EMEKÇİLERİ BİRBİRİNE KIRDIRIYORLAR’

Meclis önüne gelemeyen bir grup Genelkurmay Başkanlığı önünde polis barikatına takılırken, Meclis önündeki grup da polisin zorlamasıyla bu noktaya getirildi. Kamu emekçileri kendileri gibi memur olan polislere ‘Sizin haklarınız için de mücadele ediyoruz’ mesajını iletti. Sonrasında emekçilerin yeni basın açıklaması adresi Olgunlar Caddesi oldu. Burada bulunan Eğitim-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Metin “Ankara Valisi bugünlerde yapmış olduğu uygulamalarla gerçekten ülkenin demokratik iklimine, hukukuna büyük zarar vermektedir” dedi. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ise polislere, “Siz de emekçisiniz sizin de hakkınızı savunuyoruz. Gelin bu mücadeleye siz de destek verin. O Ankara Valisi benim de valim ama hukuksuzluk yaptıramaz. Emekçileri birbirine kırdırarak kendileri al gülüm ver gülüm yapıyorlar. Onların her şeyi var bizim yok” diyerek seslendi.

‘BİZ SESİMİZİ DUYURURUZ’

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, Meclis önünde polisin yaptırmadığı açıklamayı burada yaptı. Polis müdahalesine ilişkin konuşan Yıldırım, “Sesimizi Meclis'ten duyuracağımızı haftalar öncesinden ilan ettik. Ankara Valisi keyfi bir şekilde Dikmen Kapı önüne yasak koyduğunu polislere bildirmiş. Polisler de bize orantısız şiddet uyguladı. Halkın bütçesinin görüşüldüğü Meclis'in önüne halkın gelmesini engellediler. Halkın sesinin Meclis'in kapısında duyulmasını istemediler. Biz Ankara'nın her yerinden sesimizi duyururuz” dedi.

AYETLE ERDOĞAN'A SESLENDİ

İktidarı faize karşı olduğunu söyleyerek 2026 yılında en büyük bütçeyi yine faize ayırdığını ifade eden Yıldırım, “Bu ülkede geçmişimize sahip çıkmıyorlar. 10 ayda 80'inin üzerinde vatandaşımız inşaatlarda, atölyelerde iş kazalarında öldü. 80’e yakın çocuk işçi kontrolsüz bir şekilde, çocuk yaşta patronlara peşkeş çekildiği için yine hayatını kaybetti. Bir sorumlu yok. Her emeklinin alması gereken 400 bin liraya çöküp bunu tefecilere verdiler. 23 yılda getirdiğiniz açlık, yoksulluk, sefalet...” diye konuştu. Araf Suresi’nin 179. Ayeti’yle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Yıldırım, “Onların kulakları vardır duymazlar’. Öğrencilerin ,emeklerin, öğretmenlerin seslerini duymuyorsunuz. ‘Gözleri var görmezler’ Pazarda artıkları toplayan vatandaşları, kirasını ödeyemeyip sokakta kalanları, intihar eden işsiz gençleri görmüyorlar. Sesimizi Meclis de Saray da duyacak” değerlendirmesinde bulundu.

AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran, sermayeyi koruyan ekonomi politikalarına karşı iş bıraktıklarını vurgulayan, “Bizden korktular çünkü haklıyız” dedi. Düşük emekli maaşlarının nedenini 'Eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz' sözleriyle açıklayan SGK Başkanına gönderme yaparak Yıldırım, “Bu ülkede uzun yaşayan emekliler değil bu ülkeyi gereğinden fazla yöneten AKP iktidarıdır ve o da günümüzde son bulacak” tepkisini gösterdi.

‘İKTİDAR TEFECİLERİN TEMSİLCİSİ’

Yıldırım’dan sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu konuştu. “Bu ülkede bizim bilmediğimiz bir sıkı yönetim mi ilan edildi?” sorusunu yönelten Karasu, “Recep Tayyip Erdoğan bin 150 odalı sarayında rahat yaşarken bu ülkenin yüzde sekseni açlığa, yoksulluğa, mahkûm edilmiş durumda... Ankara bir polis memurunun almış olduğu maaş kira ödeyemez noktaya gelmiştir” dedi. Karasu, ‘iktidarın ve Erdoğan’ın, İngiltere’deki tefecilerin temsilcisi’ olduğunu savundu. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkarteş ise şunları ifade etti: