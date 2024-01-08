'Bütün okullara mandalina dağıtın'
Hatay’da dalda kalan narenciye için Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunuldu.
Tarımda yaşanan sorunlara bir de deprem felaketi eklenince deprem bölgesinin en önemli tarım ürünlerinden narenciye ağaçta kaldı. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay, mandalina üretiminde yüzde 39 pay ile birinci, portakal üretiminde yüzde 20 pay ile ikinci, limon üretiminde yüzde 9 pay ile üçüncü kent. Bu ürünlerin büyük bölümü ihracat için üretiliyor ve ihracatın en yoğun yapıldığı ülkeler ise Rusya, Ukrayna ve Irak.
Dış ticaretteki sorunları anımsatan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, bunlara bir de girdi ve bakım maliyetleri, işçilik ücretlerinin yüksekliği gibi nedenler eklenince üreticinin ürünün ya elinde kaldığını ya da ürün maliyetinin çok altında fiyatla satıldığını da belirtti.
KAPANAN FABRİKALARI AÇIN
Suiçmez, şöyle konuştu:
“Milli Eğitim Bakanlığı ile ziraat ve ticaret odaları işbirliğinde okullarda öğrencilere ücretsiz mandalina ve portakal ile sıkılmış meyve suyu dağıtımı projesi yaşama geçirilmelidir. Ayrıca geçmiş yıllarda ilde açılan ancak sonradan kapanan meyve suyu fabrikaları yeniden gündeme getirilmeli, rekolte fazlası nedeniyle bu yıl dalda kalan ürünler en yakın illerdeki meyve suyu fabrikalarında değerlendirilmelidir.”
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