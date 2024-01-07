Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:37
Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
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Hatay Samandağ'da Zeynep Hüzmeli'nin Sutaşı Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptığı 3 çocuğuyla kaldığı prefabrik evde yangın çıktı.

Evden 1 yaşındaki kızı Duru ile çıkmayı başaran Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında İsacan (4) ve kardeşi Doğa'nın (1) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocukların cenazesi Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi.

Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.


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