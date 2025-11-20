Büyükşehirleri geride bıraktı: Yabancıların en çok tapu aldığı şehir şaşırttı!

Türkiye genelinde 56 milyon 444 bin 163 kişinin adına kayıtlı taşınmaz bulunuyor. Son yıllarda hız kazanan dijitalleşme adımları ve kentsel dönüşüm uygulamaları, ülkenin taşınmaz envanterini önemli ölçüde büyüttü.

D İJİTAL TAPU SİSTEMLERİ KULLANIMI ARTIRDI

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile web Tapu uygulamaları sayesinde yurttaşlar, taşınmazlarına ilişkin bilgilere internet üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca satış ve yetkilendirme işlemleri dijital ortamda yapılabildiği için işlem süreleri kısalıyor ve kamu hizmetlerine erişim kolaylaşıyor.

TAPU KAYITLARI DAHA ŞEFFAF Y ÖNET İLİYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen sistemler, mülkiyet kayıtlarının çok daha hızlı, güvenli ve şeffaf biçimde yönetilmesine olanak sağlıyor. Türkiye genelinde 59 milyon 374 bin 687 parsel ile tapuda kayıtlı 24 milyon 964 bin 185 bağımsız bölüm bulunuyor.

EN FAZLA TAPU KAYDI ANTALYA’DA

Ülke genelindeki 56 milyon 444 bin 163 kişinin adına tapu kaydı bulunması, nüfusun büyük bir kısmının en az bir taşınmaz sahibi olduğunu gösteriyor. Yabancı gerçek kişilere ait taşınmaz sayısı ise 341 bin 470’e ulaşmış durumda.

YABANCILAR KONUT VE TURİZM AMA ÇLI ALIM YAPIYOR

Yabancı mülkiyetinin en yoğun olduğu iller Antalya, İstanbul, Muğla, Mersin, Aydın ve Ankara olarak öne çıkıyor. Yabancıların gayrimenkul tercihinde ise ağırlıklı olarak konut ve turizm amaçlı taşınmazlar bulunuyor.