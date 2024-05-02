Büyüme, enflasyon, faiz ve işsizlik... OECD'den Türkiye tahminleri

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından bugün yayımlanan Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye tahminlerine de yer verildi. Raporda enflasyon bu yılın başında zirveye ulaştığı ancak 2024 ve 2025'te de yüksek kalacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:09
Büyüme, enflasyon, faiz ve işsizlik... OECD'den Türkiye tahminleri
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2024'e ilişkin ilk Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Raporda Türkiye'de büyümenin 2023'teki yüzde 4,5'ten 2024'te yüzde 3,4'e ve 2025'te yüzde 3,2'ye yavaşlaması öngörüldü.

Raporda enflasyon bu yılın başında zirveye ulaştığı ancak 2024 ve 2025'te de yüksek kalacağı belirtildi. Rapora göre enflasyonun 2024'te ortalama yüzde 55,5, 2025'te yüzde 28,9 olması bekleniyor.

İşsizlik oranının ise artmaya başlayarak 2024’te ortalama yüzde 9,3, 2025’te yüzde 10 olması bekleniyor.

Raporda ayrıca "Enflasyon yüksek kalmaya devam ederse daha fazla parasal ve mali sıkılaştırma gerekli olabilir" ifadelerine yer verildi. OECD raporunda politika faizinin 2025 yılına kadar yüze 50 düzeyinde kalacağını tahmin edildi.


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