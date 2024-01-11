OECD'den Japonya'ya 'faiz' çağrısı
OECD, Japonya Merkez Bankası'nı faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya çağırdı.
OECD perşembe günü yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefi civarında kalması ve buna sürdürülebilir ücret artışının eşlik etmesi durumunda Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) kademeli olarak kısa vadeli faiz oranlarını artırması ve tahvil getirisi kontrol politikasını daha esnek hale getirmesi gerektiğini söyledi.
BOJ, uzun vadeli faiz oranları üzerindeki sıkı denetimini gevşetmek için geçen yıl getiri eğrisi kontrolünde (YCC) ayarlamalar yaparken, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması ve küresel getirilerin artması durumunda piyasaların bu politikaya yeniden meydan okuyabileceğini belirtti.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), merkez bankasının bu nedenle 10 yıllık tahvil getirisi hedefini yükseltmek veya kısa vadeli getiri hedefine geçmek gibi YCC'yi daha esnek hale getirme çabalarına devam etmesi gerektiğini söyledi.
OECD, Japonya hakkındaki 2024 raporunda, enflasyonun yüzde 2 hedefi civarında kalması, ücret artışlarının hızlanması ve çıktı açığının kapanması durumunda BOJ'un 2024 başından itibaren kademeli olarak kısa vadeli faiz oranlarını artırması gerektiğini belirtti.
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