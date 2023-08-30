BYD Türkiye'ye gelmeden rekorlar geldi, 8 modelinde indirime gitti

Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:15

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:15

Türkiye pazarına girmek için gün sayan BYD satış rakamları ile rekorlar kırmaya devam ediyor.

Çin'in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, rekor teslimatların yardımıyla ikinci çeyrekte kârını yüzde 145 artırdı. Şaşırtıcı büyüme, Çin'in bölgedeki marj büyümesini sınırlayan elektrikli araç fiyat savaşının ortasında geldi.

BYD LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu yılın başlarında Çin'in en çok satan otomobil markası olarak Volkswagen'i geçen BYD, yılın ilk yarısında liderliğini korudu.

İkinci çeyrekte BYD, geçen yıla göre yüzde 98 artışla 703 bin adet yeni enerji aracı (elektrikli ve hibrit) teslim etti. Bu büyüme, otomobil üreticisinin gelirinin yüzde 67 artışla 21.4 milyar doların üzerine çıkmasına yardımcı oldu.

Ayrıca BYD'nin, ikinci çeyrekte kârının iki kattan fazla artarak 933 milyon dolara yükseldiği gözlemlendi. Bu, BYD'nin 1 milyar dolar ile 2022'nin dördüncü çeyreğinden sonra en yüksek ikinci çeyrek kârı için yeterli oldu.

Yılın ilk yarısındaki net gelir, BYD'nin Çin'in elektrikli araç pazarındaki liderliğini genişletmesiyle yüzde 204,7 arttı.

SIFIR ARAÇLARDA YÜZDE 25'LİK İNDİRİM

Reuters'ın hesaplamalarına göre BYD, en çok satan sekiz model için önceki versiyonlara göre yüzde 4 ila yüzde 25 daha düşük fiyatlarla yeni sürümler piyasaya sürdü. Buna rağmen, otomobil üreticisinin ikinci çeyrek marjları hâlâ yüzde 18,7.