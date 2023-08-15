Türkiye'ye gelecek BYD modelleri ve fiyatları

Elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin (Build Your Dreams), eylül ayında Türkiye'ye geleceği açıklandı. BYD modelleri hangileri? Özellikleri neler? BYD fiyatları ne kadar?

BYD'nin ALJ Türkiye distribütörlüğünde ülkemize giriş yapacağı ve tüm elektrikli modellerini satışa sunması bekleniyor.

BYD'nin elektrikli 5 modeli bulunuyor. Bunlar BYD Atto 3, BYD Tang, BYD Han, BYD Dolphin ve BYD Seal. İşte elektrikli BYD araçların özellikleri ve Avrupa fiyatları...