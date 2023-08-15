Türkiye'ye gelecek BYD modelleri ve fiyatları
Elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin (Build Your Dreams), eylül ayında Türkiye'ye geleceği açıklandı. BYD modelleri hangileri? Özellikleri neler? BYD fiyatları ne kadar?
BYD'nin ALJ Türkiye distribütörlüğünde ülkemize giriş yapacağı ve tüm elektrikli modellerini satışa sunması bekleniyor.
BYD'nin elektrikli 5 modeli bulunuyor. Bunlar BYD Atto 3, BYD Tang, BYD Han, BYD Dolphin ve BYD Seal. İşte elektrikli BYD araçların özellikleri ve Avrupa fiyatları...
BYD ATTO 3
FİYAT
38 bin Euro
BATARYA
60.48 kWh
MENZİL
420 km
MOTOR
204 HP
TÜKETİM
14.4 kWh / 100 km
ŞARJ
%30-80: 29 dakika
BYD TANG
FİYAT
61 bin 500 Euro
BATARYA
86.4 kWh
MENZİL
505 km
MOTOR
517 HP
TÜKETİM
17.1 kWh / 100 km
ŞARJ
%10-80: 30 dakika
BYD HAN
FİYAT
bilinmiyor
BATARYA
76.9 kWh
MENZİL
550 km
MOTOR
494 HP
TÜKETİM
13.9 kWh / 100 km
ŞARJ
%30-80: 25 dakika
BYD DOPLHIN
FİYAT
16 bin 500 dolar
BATARYA
44.9 kWh
MENZİL
405 km
MOTOR
95 HP
TÜKETİM
11 kWh / 100 km
ŞARJ
%0-80: 40 dakika
BYD SEAL
FİYAT
50 bin Euro
BATARYA
87 kWh
MENZİL
500 km
MOTOR
218 HP
TÜKETİM
17.4 kWh / 100 km
ŞARJ
%30-80: 29 dakika
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