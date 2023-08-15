Türkiye'ye gelecek BYD modelleri ve fiyatları

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2023 Salı, 17:42
<p>Elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin (Build Your Dreams), eylül ayında Türkiye'ye geleceği açıklandı. BYD modelleri hangileri? Özellikleri neler? BYD fiyatları ne kadar?</p> <p>BYD'nin ALJ Türkiye distribütörlüğünde ülkemize giriş yapacağı ve tüm elektrikli modellerini satışa sunması bekleniyor.</p> <p>BYD'nin elektrikli 5 modeli bulunuyor. <strong>Bunlar BYD Atto 3, BYD Tang, BYD Han, BYD Dolphin </strong>ve <strong>BYD Seal</strong>. İşte elektrikli BYD araçların özellikleri ve Avrupa fiyatları...</p>

Elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin (Build Your Dreams), eylül ayında Türkiye'ye geleceği açıklandı. BYD modelleri hangileri? Özellikleri neler? BYD fiyatları ne kadar?

BYD'nin ALJ Türkiye distribütörlüğünde ülkemize giriş yapacağı ve tüm elektrikli modellerini satışa sunması bekleniyor.

BYD'nin elektrikli 5 modeli bulunuyor. Bunlar BYD Atto 3, BYD Tang, BYD Han, BYD Dolphin ve BYD Seal. İşte elektrikli BYD araçların özellikleri ve Avrupa fiyatları...

<p><strong>BYD ATTO 3</strong></p> <p><strong>FİYAT</strong></p> <p>38 bin Euro</p> <p><strong>BATARYA</strong></p> <p>60.48 kWh</p> <p><strong>MENZİL</strong></p> <p>420 km</p> <p><strong>MOTOR</strong></p> <p>204 HP</p> <p><strong>TÜKETİM</strong></p> <p>14.4 kWh / 100 km</p> <p>ŞARJ</p> <p>%30-80: 29 dakika</p>

BYD ATTO 3

FİYAT

38 bin Euro

BATARYA

60.48 kWh

MENZİL

420 km

MOTOR

204 HP

TÜKETİM

14.4 kWh / 100 km

ŞARJ

%30-80: 29 dakika

<p><strong>BYD TANG </strong></p> <p><strong>FİYAT</strong></p> <p>61 bin 500 Euro</p> <p><strong>BATARYA</strong></p> <p>86.4 kWh</p> <p><strong>MENZİL</strong></p> <p>505 km</p> <p><strong>MOTOR</strong></p> <p>517 HP</p> <p><strong>TÜKETİM</strong></p> <p>17.1 kWh / 100 km</p> <p><strong>ŞARJ</strong></p> <p>%10-80: 30 dakika</p>

BYD TANG 

FİYAT

61 bin 500 Euro

BATARYA

86.4 kWh

MENZİL

505 km

MOTOR

517 HP

TÜKETİM

17.1 kWh / 100 km

ŞARJ

%10-80: 30 dakika

<p><strong>BYD HAN</strong></p> <p><strong>FİYAT</strong></p> <p>bilinmiyor</p> <p><strong>BATARYA</strong></p> <p>76.9 kWh</p> <p><strong>MENZİL</strong></p> <p>550 km</p> <p><strong>MOTOR</strong></p> <p>494 HP</p> <p><strong>TÜKETİM</strong></p> <p>13.9 kWh / 100 km</p> <p><strong>ŞARJ</strong></p> <p>%30-80: 25 dakika</p>

BYD HAN

FİYAT

bilinmiyor

BATARYA

76.9 kWh

MENZİL

550 km

MOTOR

494 HP

TÜKETİM

13.9 kWh / 100 km

ŞARJ

%30-80: 25 dakika

<p><strong>BYD DOPLHIN</strong></p> <p><strong>FİYAT</strong></p> <p>16 bin 500 dolar</p> <p><strong>BATARYA</strong></p> <p>44.9 kWh</p> <p><strong>MENZİL</strong></p> <p>405 km</p> <p><strong>MOTOR</strong></p> <p>95 HP</p> <p><strong>TÜKETİM</strong></p> <p>11 kWh / 100 km</p> <p><strong>ŞARJ</strong></p> <p>%0-80: 40 dakika</p>

BYD DOPLHIN

FİYAT

16 bin 500 dolar

BATARYA

44.9 kWh

MENZİL

405 km

MOTOR

95 HP

TÜKETİM

11 kWh / 100 km

ŞARJ

%0-80: 40 dakika

<p><strong>BYD SEAL</strong></p> <p><strong>FİYAT</strong></p> <p>50 bin Euro</p> <p><strong>BATARYA</strong></p> <p>87 kWh</p> <p><strong>MENZİL</strong></p> <p>500 km</p> <p><strong>MOTOR</strong></p> <p>218 HP</p> <p><strong>TÜKETİM</strong></p> <p>17.4 kWh / 100 km</p> <p><strong>ŞARJ</strong></p> <p>%30-80: 29 dakika</p>

BYD SEAL

FİYAT

50 bin Euro

BATARYA

87 kWh

MENZİL

500 km

MOTOR

218 HP

TÜKETİM

17.4 kWh / 100 km

ŞARJ

%30-80: 29 dakika

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