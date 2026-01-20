Çalışanların maaşından zorunlu kesinti yapılacak: Uzman isim ayrıntıları açıkladı!

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Uzman Hüseyin İrfan Fırat’ın değerlendirmelerine göre, sistemin nisan ayında zorunlu olarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

YÜZDE 3 ORANINDA EK KESİNTİ

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, çalışanların maaşlarından hâlihazırda yapılan prim ve vergi kesintilerine ek olarak, brüt ücretin yüzde 3’ü oranında ilave bir kesinti uygulanacak. TES, mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir yapı olarak kurgulanırken, emeklilik döneminde elde edilecek gelirin artırılması hedefleniyor.

Ancak bordrolara yeni bir kesinti kaleminin eklenmesi, özellikle düşük ve sabit gelirli çalışanlar açısından maaşların fiilen azalacağı yönündeki endişeleri de beraberinde getiriyor.

KRİTİK TARİH NİSAN AYI

Birgün TV’de konuşan Fırat, BES’in gönüllü bir sistem olduğunu, TES’in ise nisan ayından itibaren çalışanlar için zorunlu bir kesinti olacağını vurguladı. Yapılan hesaplamalara göre, yüzde 3’lük kesintinin asgari ücret üzerinden yıllık tutarı 11 bin 890 TL’ye ulaşıyor. Ücret seviyesi arttıkça bu rakamın da yükseldiği ifade ediliyor.

TES’in kamu emeklilik sistemine bir alternatif değil, tamamlayıcı bir model olarak tasarlanması ise öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

KIDEM TAZMİNATI FONU SİSTEME DAHİL EDİLİYOR

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin en dikkat çeken unsurlarından biri de kıdem tazminatı fonunun sisteme entegre edilmesi oldu. Mevcut yapıdaki kıdem tazminatının, TES bünyesinde bir fon olarak yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Çalışanların işten ayrıldıklarında toplu olarak aldıkları kıdem tazminatının nasıl değerlendirileceği ve emeklilik hesaplamalarına nasıl yansıtılacağı, uygulamanın başlamasıyla birlikte netlik kazanacak.

Uzmanlar, bu değişikliğin hem işçi hem de işveren açısından hakların yeniden tanımlanmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Sistemin işleyişi ve olası hak kayıpları olup olmayacağı ise yakından izleniyor.

Nisan ayında devreye girmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, yeni kesintiler, fon düzenlemeleri ve çalışan gelirleri üzerindeki etkileriyle önümüzdeki dönemde de kamuoyunun gündeminde kalmayı sürdürecek.