Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre 130 bin üyeli Tez-Koop İş’in gündeminde ayrılık var

Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2024 - 04:00

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (Türk-İş) üyelik kavgası tartışma yarattı. Aynı işyerlerinde örgütlenmek isteyen sendikalar arasındaki çıkan anlaşmazlık disipline taşındı. En büyük sendikalardan Tez-Koop-İş, 29 Ekim’de toplanacak olağanüstü genel kurulunda konfederasyondan ayrılmayı konuşacak. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunun en büyük sendikası olan Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TezKoop İş) Çalışma Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 130 bin 487 üyesiyle, 1 milyon 300 bin üyeli Türkİş’in n büyük sendikalardan birisi.

TÜZÜK İHLAL EDİLMİŞ

Migros, Carrefoursa gibi şirketlerde örgütlü olan Tez-Koopİş bir süredir TOLEYİS Sendikası ile Tarım-İş Sendikası’nın kendisinin örgütlü olduğu işyerlerine girmeye çalışmasından rahatsız. Bu konuyu daha önce Türkİş yönetimine de ileten Tez-Koop-İş Sendikası, buna karşın geçen sürede hiçbir şey yapılmamasına tepki gösteriyor. Bu konuyu görüşmek için Türk-İş Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla Disiplin Kurulu 16 Eylül’de toplandı, gönderilen yazılar çerçevesinde ilgili sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar incelendi. Toplantılarda sendikaların sözlü açıklamaları alındı ve iddialara ilişkin belgeler istendi. Konunun Türk-İş’in Başkanlar Kurulu toplantılarında da gündeme geldiği ve sert tartışmalar yaşandığı da öğrenildi. Türkİş’in tüzüğünde, aynı işkolunda kurulu bulunan üye sendikaların, birbirlerinin örgütlendikleri işyerlerine giremeyecekleri, birbirlerinin yetki işlemlerine itiraz edemeyecekleri açıkça belirtiliyor. Buna karşın sendikalar, birbirlerinin örgütlü bulundukları yerlere girince tüzük de ihlal edilmiş oldu.

ONAYA SUNULACAK

Tez-Koop-İş Sendikası ise tabandan gelen görüşler doğrultusunda süreci genel kurulunda enine boyuna tartışma kararı aldı. 29 Eylül’de tüzük değişikliği, idari ve mali kararlar olağanüstü genel kurulu yapma kararı aldı. Genel kurul gündemindeki bir maddeye göre ise sendikanın Türk-İş üyeliğinden çekilmesi, (ayrılması) yer alıyor. Buna göre bu sürece ilişkin gerekli işlemlerin yapılması, prosedür işlemlerinin yürütülmesi ve tarihinin belirlenmesi konularında genel yönetim kuruluna yetki verilmesi da onaya sunularak karara bağlanacak. Oy çokluğu olması halinde Türk-İş üyeliğinden çekilme kararı bağlanacak. İlk toplantıda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 6 Ekim günü saat 10.00’da yapılacak