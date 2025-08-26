Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik: Hakem Kurulu çoğunluğunu kaybettiyse karar alamaz

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, memur maaş zamları için kritik öneme sahip Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eğer haberler doğruysa ve Memur-Sen ile Kamu-Sen Hakem Kurulundan karar alınmadan ayrıldıysa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplanma ve dolayısıyla karar çoğunluğunu kaybetmiştir. Eğer Memur-Sen ve Kamu-Sen karar alınmadan Kuruldan çekildiyse Kurul karar alamaz. Karar alındıktan sonra çekildilerse yaptıkları boş iştir, demagojiden ibarettir."

"HAKEM KURULU SENDİKALARIN KATILIMI OLMADAN TOPLANAMAZ VE KARAR ALAMAZ"

Hakem Kurulu'nun en az 8 üye olmadan toplanamayacağını vurgulayan Çelik, "Kurul en az 8 üye olmadan toplanamaz. Kurul 8 üyeyle toplanabilir. Kurulun her toplantısınında ayrı ayrı bu çoğunluğun sağlanması gerekir. Hakem Kurulu sendikaların katılımı olmadan toplanamaz ve karar alamaz" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Çelik, sendikaların toplantıdan ayrılması durumunda alınacak kararların hukuka aykırı olacağına dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

"Eğer Memur-Sen ve Kamu-Sen karar alınmadan toplantıdan ayrıldıysa Hakem Kurulu toplanma nisabı olmadığı için karar almaktan kaçınmalıdır. Aksi halde yasa dışı bir karar almış olurlar. Bu durumda Hakem Kurulu çekilmeli ve konu TBMM'nin gündemine gelmelidir."