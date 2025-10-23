Çalışma Meclis’e taşınıyor: MASAK’a yeni müdahale yetkileri yolda!

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkeler için yayımladığı yeni tavsiyeler doğrultusunda hazırlanmakta olan yasal düzenlemede sona gelindi. Yaklaşık 20 maddeden oluşan taslak çalışmada, yasadışı bahis ve uyuşturucudan elde edilen gelirlerin aklanması ile her türlü yasadışı faaliyetten sağlanan malvarlıklarına ilişkin idari ve cezai soruşturmaların kapsamı genişletiliyor.
AKP’li kurmaylarla MASAK başkanlığının ortak yürüttüğü çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanıp Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Bu düzenlemeyle, savcılıkların yargı kararlarına ilişkin süreçlerde daha etkin, hızlı, caydırıcı ve kalıcı tedbirler alması; yasadışı bahis, uyuşturucu ve diğer suçlardan elde edilen malvarlıklarına karşı daha sert önlemler uygulanması hedefleniyor.
Tedbirler kapsamında öngörülen düzenlemeler şunlar:
- Kara para aklama faaliyeti yürütenlere yönelik idari yaptırımlar ve hapis cezaları artırılacak.
- Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında takip süreçleri kısalacak ve hızlandırılacak.
- Banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplar belirlenen takip kriterlerine tabi tutulacak.
- Kaynağı belirsiz şekilde zenginleşen kişi ya da kurumların olağandışı maddi güçleri izleme altına alınacak.
- Banka hesapları üzerinden tespit edilen şüpheli işlemlere anında müdahale yetkisi MASAK’a verilecek; anlık izleme sistemiyle şüpheli hesap hareketleri dondurulabilecek.
- Mali polis denetim yetkileri ve kapsamı genişletilecek.
- Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları yükseltilecek.