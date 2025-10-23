Çalışma Meclis’e taşınıyor: MASAK’a yeni müdahale yetkileri yolda!

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkeler için yayımladığı yeni tavsiyeler doğrultusunda hazırlanmakta olan yasal düzenlemede sona gelindi. Yaklaşık 20 maddeden oluşan taslak çalışmada, yasadışı bahis ve uyuşturucudan elde edilen gelirlerin aklanması ile her türlü yasadışı faaliyetten sağlanan malvarlıklarına ilişkin idari ve cezai soruşturmaların kapsamı genişletiliyor.

AKP’li kurmaylarla MASAK başkanlığının ortak yürüttüğü çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanıp Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Bu düzenlemeyle, savcılıkların yargı kararlarına ilişkin süreçlerde daha etkin, hızlı, caydırıcı ve kalıcı tedbirler alması; yasadışı bahis, uyuşturucu ve diğer suçlardan elde edilen malvarlıklarına karşı daha sert önlemler uygulanması hedefleniyor.

Tedbirler kapsamında öngörülen düzenlemeler şunlar: