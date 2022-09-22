Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

22 Eylül 2022 Perşembe, 14:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir milletvekilleri, AKP MKYK üyeleri '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Aydın'da bir araya geldi.

Programda konuşan Bakan Bilgin, "Enflasyonla mücadelede iki ana yaklaşım var. Biri ekonomiyi soğutarak, küçülterek mücadele etmektir. Talep düşerse fiyatlarda aşağı eğilim başlar. Bu işsizlik, yoksulluk yaratır. Bütün sorunu yoksulların üzerine yıkarak altından kalkma arayışıdır. İkincisi büyüyerek, üreterek, ihracat yaparak çözmektir. Türkiye bu ikinci yolu tercih etmiştir. Bunun bir bedeli var mıdır? Vardır. O bedel, enflasyon gelirlerini kendileri belirleyemeyen insanların gelir kaybına yol açmaktadır. Türk devleti olarak bu konuda çok kararlı bir şekilde ücretlerimizi, emeğe dayalı gelir elde edenleri koruyan bir sosyal politika uyguluyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücreti geçen aralık ayının sonunda yüzde 50 oranında arttırdık. Bütün ücretlilerin asgari ücret seviyesindeki gelirlerinden vergiyi kaldırdık. Bu gerçek anlamda bir devrimdir" dedi.

"ARALIK AYI GELİYOR, YENİDEN DURUM DEĞERLENDİRİLECEK"

Enflasyonla mücadele çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Bilgin, "Bu yetmedi. Enflasyonun tahribatı devam edince yüzde 30'luk bir artış daha yaptık. Matematiksel olarak yüzde 80 oranında bir asgari ücret artışı yaptık. Aralık ayı geliyor. Yeniden durumu değerlendireceğiz. Kamu çalışanları arasında çok ciddi sorunlar vardı. Biz herkese adil bir şekilde ek gösterge verdik. Kamu çalışanlarımızı da koruduk. Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmayı gerçekleştirdik" dedi.

"EYT'Yİ ÇÖZECEĞİZ"

Yeni çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, "EYT denilen bir mesele var. Onu çözeceğiz. Aralık ayında Meclis’e intikal ettireceğiz. Geçici işçiler sorununu çözüyoruz. Taşeron işçilerden geçmeyen yaklaşık 90 bin kişilik bir işçi kitlesi var. Onlara kamuda kadro veriyoruz. Türkiye'nin ne sorunu varsa onları çözüyoruz. Bunları seçim kazanmak için mi yapıyoruz? Hayır. Seçimi zaten biz kazanacağız. Bunları Türkiye'nin sorunlarını çözmek, bizim görevimiz olduğu için yapıyoruz. Enflasyon meselesini de çözerek ileri doğru gideceğiz. Kendi kaynaklarıyla 300 milyar dolar üreten bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Dünyanın krizi derinleşecek ama Türkiye büyüyerek bu krizden çıkacak" dedi.