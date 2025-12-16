Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu açıklaması: 'Sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin sosyal diyalog çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Işıkhan, komisyon toplantılarına ilişkin takvimi de paylaştı.

Bakan Işıkhan, ilk toplantının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “12 Aralık'ta ilk toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücret görüşmeleri kapsamında da hem işveren hem işçi kesiminin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Bu hafta perşembe günü saat 14.00’te ikinci toplantı gerçekleştirilecek” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın asgari ücret görüşmelerine davet edilip edilmediğine ilişkin soruya da yanıt veren Işıkhan, sendikalarla iletişimin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Işıkhan şu açıklamayı yaptı:

Biz resmi daveti yaptık resmi davet sonrasında zaten TÜRK-İŞ Genel başkan yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız.