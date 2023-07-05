Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: 140.9 milyar liralık borç yapılandırıldı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:15

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:25

Tarihin en kapsamlı ve en uzun vadeli borç yapılandırması 3 Temmuz'da sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 3 Temmuz 2023 tarihinde sona eren başvurular neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na 1 milyon 648 bin 331 kişi başvurmuştur.

Kanun kapsamında 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 TL yapılandırılmıştır. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 TL tahsil edilmiştir" açıklamasını yaptı.