Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: 140.9 milyar liralık borç yapılandırıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 3 Temmuz 2023 tarihinde sona eren başvurular neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na 1 milyon 648 bin 331 kişi başvurmuştur. Kanun kapsamında 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 TL yapılandırılmıştır. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 TL tahsil edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Tarihin en kapsamlı ve en uzun vadeli borç yapılandırması 3 Temmuz'da sona erdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 3 Temmuz 2023 tarihinde sona eren başvurular neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na 1 milyon 648 bin 331 kişi başvurmuştur.
Kanun kapsamında 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 TL yapılandırılmıştır. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 TL tahsil edilmiştir" açıklamasını yaptı.
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