Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 bütçesi iktidar oylarıyla kabul edildi: Emekçinin sesi duyulmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. İktidar, en düşük emekli aylığının artırılması, asgari ücretin yükseltilmesi, emeklilere seyyanen zam yapılması, esnafın prim gün sayısının söz verildiği gibi 7 bin 200 güne düşürülmesi gibi yurttaşın çözüm bekleyen talepleri konusunda muhalefetin verdiği önergelerin hepsini reddetti.

AKP’LİDEN İTİRAF

Görüşmeler sırasında AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, iş kazalarıyla ilgili olarak, “Arzu ettiğimiz seviyeye yani iş kazalarında sıfır ölüm hedefine maalesef erişemedik, üzgünüz” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, ağustos itibariyle belediyelerin, bağlı kuruluşlarının ve şirketlerinin SGK’ya toplam borcunun 234.2 milyar lira olduğunu söyledi. Işıkhan, Türkiye genelinde SGK’ye borcu olan ilk 10 belediyeden 8’inin CHP’li belediyeler olduğunu dile getirdi. Işıkhan diğer bir belediyeninin AKP’li, bir belediyenin de CHP’deyken kayyum atanan Şişli Belediyesi olduğunu belirtti.

‘YILLARA GÖRE AÇIKLA’

Bunun üzerine CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Yılları kaç, yılları ? Yıllara göre açıklayın” karşılığını verdi. Bakan Işıkhan, SGK’ye borcu olan ilk 50 belediyeden 35’inin CHP’li belediyeler, 12’sinin AKP’li belediyeler, 2’sinin CHP’deyken, 1’inin de DEM Parti’deyken kayyum atanan belediyeler olduğunu söyledi.

‘KAÇI AKP’DEN GELME ?’

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Hangi dönemde CHP’li olmuşlar, onlar da önemli” dedi. CHP’li Taşcıer, “Kaçı AKP’li belediyelerden gelme sayın bakan ? Açıklamıyorsunuz, algı yapıyorsunuz yine” diye konuştu. CHP’li Arı, “Çünkü 411 belediyeyi kazanarak en çok belediyeyi kazanmış partiyiz ve o belediyelere bütün borçlar AKP’li belediye başkanlarından geçme. Onları da açıklarsanız o zaman inanırız” dedi. Bakan Işıkhan, SGK’ye prim borcu olan belediyeler içerisinde ilk sırada 16 milyar lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geldiğini söyledi. Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 8 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 7 milyar lira, Şişli Belediyesi’nin 5.5 milyar lira, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 4.7 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 4.5 milyar lira, AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 3.5 milyar lira, Beşiktaş Belediyesi’nin 3.2 milyar lira, Ataşehir Belediyesi’nin 3.2 milyar lira; Sarıyer Belediyesi’nin de 2.9 milyar lira, toplamda 59 milyar lira prim borcu olduğunu söyledi.

‘NİYE AÇIKLAMIYORSUNUZ ?’

CHP’li Taşcıer, ısrarla “Niye yıllarını açıklamıyorsunuz bunların ?” diye sordu. Ancak yanıt alamadı. Bakan Işıkhan, borçların yıllara göre dağılımı konusunda yanıt vermedi.

‘ARA ELEMAN’ İTİRAFI

Bakan Işıkhan, gittikleri her yerde ara eleman sorunu ile karşılaştıklarını söyledi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Daha fazla birşey yapmamız lazım” dedi. Bunun üzerine Bakan Işıkhan, “Çok haklısınız yani Milli Eğitim Bakanlığı’mızla özellikle mesleki ve teknik eğitime biraz daha eğilmemiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Bu iş gücü açığını, ara personel sorununu da bu şekilde çözmemiz gerekiyor ama sadece Çalışma Bakanlığı’nın bir görevi değil, hep birlikte mücadele etmemiz gerek” dedi.

50, 60 BİN LİRA ALAN EMEKLİLER

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Bakan Işıkhan’a “Beyanınız vardı: ‘Zannetmeyin ki herkes asgari, en düşük emekli maaşını alıyor, 50 bin 60 bin alan da var’” sözünü anımsattı. Bakan Işıkhan, “Şimdi arkadaşlarım hazırlıyor, biz bunu size vereceğiz” demekle yetindi. Ancak yanıt gelmedi. Bakırlıoğlu, sorulara yanıt alamadıklarını söyledi. Işıkhan, yazılı yanıt vereceklerini söyledi.

SEÇİME Mİ KALDI ?

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur’luların prim gün sayılarının 7 bin 200’e indirilmesi konusunda, “Tabii ki bu, bizim daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü ancak siz de biliyorsunuz, 2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum. Bütçenin toparlanması koşulunda” dedi. CHP’li Arı, “Yani kısacası yeni bir seçim haftasına kadar mı demek istiyorsuzun” diye sordu. “Hayır” yanıtını veren Işıkhan, daha zamanları olduğunu söyledi. Işıkhan, Cumhurbaşkanının verdiği sözlerin yerine getirileceğini belirtti. CHP’li Arı, “Yani kısacası, bir sonraki seçime kadar 7 bin 200 beklentisi olan esnaf boşa bekliyor” dedi.

ÖNERGELER REDDEDİLDİ

Görüşmelerin sonunda muhalefet partileri toplam 12 önerge verdi. Birçoğu yurttaşların çözüm beklediği sorunlara ilişkindi. Ancak iktidar tamamını reddetti. Muhalefetin reddedilen önergelerinden bazıları şöyle: Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programına ek ödenek aktarılması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesi dahil emeklilere yapılan ödemelerin yükseltilmesi için SGK’ya finansman desteği sağlanması, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar için kademeli emeklilik getirilmesi, engelli istihdam kotasının artırılması, hem isteğe bağlı sigortalı olan ev kadınlarının hem de doğum borçlanması yapan kadınların sigorta primlerinin bir bölümünün devlet tarafından karşılanması, Bağ-Kur’luların prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, memur emeklilerine seyyanen zam yapılması.